Le jour où Tyronn Lue a empêché Melo et Garnett de se battre

Tyronn Lue est l'homme qui est intervenu pour mettre fin à la querelle entre Kevin Garnett et Carmelo Anthony en 2013.

Avec son mètre quatre vingt-trois et ses soixante dix-neuf kilos, Tyronn Lue est taillé comme un être humain lambda. Surtout depuis qu'il a pris de l'embonpoint après avoir mis un terme à un peu plus de dix ans de carrière en NBA. Mais le petit homme - à l'échelle de ligue - a du coeur, de la jugeote et du courage, trois qualités qui lui ont permis de jouer aussi longtemps au plus haut niveau, de décrocher des titres et d'être respecté par ses pairs. Ces trois caractéristiques constituent aussi des forces chez le natif du Missouri dans la vie de tous les jours, et notamment depuis qu'il a échangé son rôle de chauffeur de banc contre celui de head coach, lui qui est aujourd'hui l'homme fort des Los Angeles Clippers.

Même s'il dissèque le jeu depuis la ligne de touche, Lue est un homme d'action. Et ce sont ses observations et ses prises de décisions rapides qui ont évité à deux superstars de la ligue d'écoper d'une suspension et d'un dossier embarrassant.

Carmelo Anthony était particulièrement remonté un soir de match au Madison Square Garden il y a quelques années. Plutôt calme sur les parquets - du moins quand il ne balance pas des droites en traître - la superstar des New York Knicks pestait alors sa frustration et son animosité envers Kevin Garnett, réputé pour son phrasé délicat. On apprendra un peu plus tard que KG avait osé insinué que La La Anthony (aussi connue sous le nom de La La Vasquez) avait un doux parfum de miel et d'amandes. L'insulte de trop pour 'Melo', déterminé à en découdre avec la star des Boston Celtics.

Alors, Lue n'a pas tergiversé. Il a déboulé dans les couloirs de la mythique enceinte new-yorkaise pour aller à la rencontre de Carmelo Anthony, alors entouré de plusieurs amis à lui.

"Je lui ai dit : 'Quel est le problème ?' Il m'a répondu qu'il voulait juste lui parler. 'Allez, tu sais bien que tu ne peux pas faire ça.'"

Une scène digne d'une sortie de lycée. Garnett a débarqué à son tour et Anthony et sa troupe sont allés à sa rencontre avant que Tyronn Lue n'intervienne une deuxième fois, cette fois-ci auprès de son joueur.

"Je lui ai juste dit que, non, ça n'allait pas se régler comme ça. Je l'ai emmené jusqu'au bus."

C'est alors que le coach a composé le numéro de 'Melo' pour que les deux stars aient l'occasion de se parler, à distance, au téléphone. Calmés, ils ont réussi à apaiser leur différend. Le tout grâce à un homme qui leur rend presque une trentaine de centimètres et une bonne vingtaine de kilos à chacun.

