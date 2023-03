Quoiqu’il arrive aux Clippers cette année, on ne pourra pas reprocher à Tyronn Lue un quelconque manque d’investissement. Le coach de Los Angeles fait de son équipe sa priorité permanente, en dépit des évènements tragiques de sa vie personnelle. Dans le podcast « The Pivot », l’ancien Champion NBA s’est confié sur les sacrifices qu’il a fait cette saison.

Clippers coach Tyronn Lue said he lost 7 family members since December back home in Missouri, but wasn’t been able to make it to any of the funerals because the team was struggling at the same time.

