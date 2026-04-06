Lauren Betts et UCLA écrasent South Carolina pour décrocher le titre NCAA

UCLA a dominé South Carolina (79-51) en finale du tournoi NCAA féminin pour décrocher le premier titre de son histoire. Gabriela Jaquez et Lauren Betts ont porté les Bruins.

UCLA n’a pas simplement gagné le titre NCAA féminin dimanche à Phoenix. Les Bruins ont marché sur South Carolina en finale, 79-51, pour aller chercher le premier sacre universitaire de leur histoire. La bande de Cori Close a livré une démonstration de maîtrise, d’intensité défensive et de sérénité, au point de transformer ce qui devait être un choc avec l'équipe tombeuse de UConn en véritable correction.

Le ton a été donné très vite. UCLA a pris South Carolina à la gorge dès le premier quart-temps (21-10), avant de creuser encore l’écart avant la pause. Les Gamecocks n’ont jamais vraiment trouvé de solution contre la taille, l’activité et la discipline des Bruins, qui ont ensuite plié l’affaire dans un troisième quart-temps ravageur remporté 25-9. À ce moment-là, il n’y avait déjà plus de suspense, seulement la confirmation qu’on assistait à une finale à sens unique.

Gabriela Jaquez, sous les yeux de son frère Jaime, a terminé meilleure marqueuse de UCLA avec 21 points, pendant que Lauren Betts a encore imposé sa loi dans la raquette avec 16 points et 11 rebonds. Betts a d’ailleurs été nommée Most Outstanding Player du Final Four, symbole parfait d’une équipe qui a dominé cette March Madness avec sa défense, sa puissance intérieure et un collectif constamment au diapason. L’ancienne de Stanford aura de solides arguments pour entendre son nom très rapidement à la Draft dans quelques jours, vraisemblablement dans le top 3.

UCLA boucle au passage une saison monumentale avec un bilan de 37 victoires pour une seule défaite.

En face, South Carolina a complètement déjoué. Les joueuses de Dawn Staley ont souffert dans tous les secteurs, incapables de suivre le rythme physique imposé par UCLA, ni de répondre à l’adresse et à la confiance des Bruins. Pour un programme habitué aux grands rendez-vous et aux titres, la claque est sévère.