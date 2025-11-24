Une ex-joueuse WNBA répond à Michael Porter Jr et le dézingue

Patrick Beverley assurait qu’une équipe composée de stars WNBA battrait des remplaçants NBA. Michael Porter Jr, invité du podcast de Lonzo Ball, avait alors rétorqué en rappelant qu’à 14 ans, il dominait des joueuses WNBA en s’entraînant avec elle. Il n’avait pas nécessairement voulu enfoncer les athlètes féminines mais plutôt partager son expérience sur la différence de niveau, notamment physique. Bref, ses quotes ont fait les gros titres et Angel McCoughtry, ancienne multiple All-Star, a été conviée à y répondre.

« Il dominait des femmes à 14 ans, félicitation. Il veut quoi, un cookie ? Une médaille ? Le seul truc qui devrait sortir de la bouche des hommes sur les athlètes féminines sont des propos pour les élever et les encourager. J’ai mis 40 points en ayant mes règles, en saignant, en ayant mal au dos… et vous vous reposez pour un… mal de tête ? Parlons de ça. Parlons du fait que les femmes tombent enceinte, accouchent et reviennent dominer dans leur sport. Super, Michael Porter Jr peut dunker et plein d’entre nous ne peuvent pas le faire. Mais parlons des trucs incroyables que l’on sait faire. On s’occupe de nos maris, de nos enfants et on est des pros.

Les joueurs d’élite ne parlent jamais comme ça de nous. Kobe n’a jamais parlé comme ça de nous ! Il nous a toujours encouragé ! LeBron pareil. Pourquoi les élites ne parlent pas comme Michael Porter Jr ? J’aimerai bien qu’il vienne s’entraîner avec nous, il a besoin de voir tout ce que nos corps traversent. »

On comprend son message, qu’on ne peut que valider dans l’esprit.