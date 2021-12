Une nouvelle mesure de la NBA pour sauver la saison

Lundi soir, les Minnesota Timberwolves ont joué sans leurs cinq titulaires habituels. Ça ne les a pas empêché de gagner contre des Boston Celtics eux aussi privés de plusieurs joueurs majeurs. Le COVID-19 se propage à toute vitesse en NBA. Et les athlètes positifs ou cas contacts – et donc obligés de suivre le protocole sanitaire mis en place par la ligue – sont de plus en plus nombreux. Plus de 200 cas rien que sur le mois de décembre !

Les effectifs ne ressemblent plus à rien par moment et ça impacte évidemment les résultats. Du coup, la NBA a mis sur pied de nouvelles mesures. Les franchises ont eu d’abord le droit de signer des joueurs pour remplacer ceux qui se retrouvaient écartés du groupe car exposés au virus.

Ça ne suffit pas. Le syndicat et les propriétaires se sont mis d’accord pour raccourcir également la période de quarantaine pour les joueurs vaccinés. Jusqu’alors fixée à dix jours, elle va être raccourcie à une semaine (ou à deux tests négatifs consécutifs en 24 heures). Un petit changement qui devrait cependant permettre à certains pros – et certaines stars – de revenir plus rapidement sur les parquets.

Si la première motivation de cette réforme reste probablement économique, afin d’éviter les affiches sans les principaux joueurs qui attirent les foules et font vendre des billets, elle se repose aussi sur une donnée scientifique. En effet, les experts auraient démontré que les personnes vaccinés expédieraient le virus hors de leur organisme en sept jours.