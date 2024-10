Victor Wembanyama et Chris Paul feront leurs débuts en pré-saison avec les Spurs dans la nuit de mercredi à jeudi, contre le Magic. Absents du premier match, lundi, les deux joueurs ont bénéficié d’un repos accordé par Gregg Popovich suite à ce que le coach de San Antonio a décrit comme « une semaine éprouvante » de camp d’entraînement.

Cette rencontre sera l’occasion de voir pour la première fois l’association Wembanyama-Paul, très attendue cette saison. Après une saison rookie remarquable, le prodige français se prépare à passer un nouveau cap pour sa deuxième année en NBA. Chris Paul, vétéran chevronné de 39 ans, apportera quant à lui son expérience et ses talents de meneur à une équipe qui en avait cruellement besoin. Leur synergie, notamment sur pick-and-roll, sera particulièrement scrutée par les observateurs.

« J’ai hâte, comme tout le monde, d’avoir l’opportunité de jouer aux côtés de [Wembanyama] et de nombreux autres gars de l’équipe », a déclaré Paul à ESPN. « Avec lui, l’objectif sera de l’aider à s’établir davantage. »

L’effectif de San Antonio ne sera cependant pas encore au complet. Devin Vassell, en convalescence après une opération au pied, restera sur le banc et devrait manquer le début de la saison. Zach Collins, Charles Bassey et David Duke Jr ne joueront pas, eux non plus, ce mercredi.

