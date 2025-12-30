Le bilan peu flatteur des Spurs avec Victor Wembanyama dans le cinq

L’euphorie des trois victoires consécutives contre le Oklahoma City Thunder s’est dissipée. Les San Antonio Spurs ont perdu un deuxième match de suite, qui plus est un deuxième match à domicile, après avoir enchaîné 8 succès de rang. Ils se sont inclinés contre les Cleveland Cavaliers (101-113) la nuit dernière après avoir déjà perdu contre le Utah Jazz (114-127) le weekend dernier. Deux adversaires a priori inférieurs en prenant en compte le nouveau statut (probablement hâtif) de la franchise texane.

Les Cavaliers font encore figure de prétendants solides à l’Est mais ils font une saison décevante jusqu’alors. Le Jazz est une équipe modeste, pour ne pas dire désintéressée par le classement. En tout cas, ces deux défaites ont un point commun (entre autres) : Victor Wembanyama dans le cinq majeur. Il ne s’agit pas de le pointer du doigt pour ses performances ou éventuelles contre-performances. Loin de là. C’est juste factuel. Son retour à un rôle de titulaire s’est accompagné de deux défaites consécutives après 6 victoires de suite en tant que remplaçant.

Le pivot français a compilé 26 points et 14 rebonds lundi soir, mais avec un différentiel de -17. Il était déjà à -6 contre Utah. Ça montre surtout que les Spurs ont besoin de trouver, ou surtout de retrouver, des repères en réintégrant leur meilleur joueur dans le groupe de départ. L’autre constante sur les deux rencontres, c’est justement la maladresse globale de San Antonio et notamment des autres cadres. 9 sur 26 seulement pour le duo formé par De’Aaron Fox et Stephon Castle la nuit dernière. Les Spurs ont shooté à 23% à trois-points sur les deux matches.

Les joueurs de Mitch Johnson avaient déjà des problèmes avant son passage sur le banc. En effet, ils s’étaient inclinés à deux reprises contre les Golden State Warriors avec Victor Wembanyama évidemment dans le cinq avant sa blessure. Ils sont donc sur 4 revers de suite dans cette configuration.

Même plus globalement, San Antonio affiche un bilan de 8 victoires et 6 défaites avec sa star en titulaire et de 15-3 quand il elle est absente ou remplaçante. L’idée n’est pas de pousser Wembanyama sur le banc, plutôt de souligner encore une fois que ce groupe cherche encore sa bonne formule. Il vaut mieux cependant ne pas en tirer de trop grandes conclusions. C’est juste une période et l’échantillon est très faible. D’ailleurs, en 67 minutes communes (sans compter celles d’hier), le cinq composé de Victor, Fox, Castle, Harrison Barnes et Devin Vassell affiche un différentiel positif de +17 sur 100 possessions.

