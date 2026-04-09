Les Spurs sont confiants pour un retour rapide de Victor Wembanyama. Une bonne nouvelle dans la course aux trophées.

Victor Wembanyama devrait rapidement faire son retour sur les parquets. Absent depuis peu après une contusion aux côtes, le Français a évité le pire et devrait rejouer avant la fin de la saison régulière.

Selon Shams Charania, les San Antonio Spurs sont confiants quant à la présence de leur star sur l’un des deux derniers matches.

« Il y a de la confiance sur le fait que Victor Wembanyama pourra jouer au moins un de ces deux derniers matches, possiblement dès vendredi contre Dallas à domicile », a-t-il expliqué.

Une blessure sérieuse mais sans gravité majeure

Touché aux côtes lors du match face aux Philadelphia 76ers, le Spur souffre d’une contusion qui peut notamment affecter la respiration.

Les examens se veulent toutefois rassurants.

« La bonne nouvelle pour les Spurs, c’est que les tests ont révélé une grosse contusion aux côtes, ce qui peut impacter la respiration, donc il est au jour le jour », a précisé Charania.

Un enjeu majeur pour les trophées

Ce retour potentiel ne serait pas anodin. Victor Wembanyama doit encore disputer un match avec au moins 20 minutes pour atteindre le seuil des 65 rencontres, nécessaire pour être éligible aux récompenses individuelles.

« Il doit jouer au moins 20 minutes dans un match supplémentaire. Les Spurs et Victor Wembanyama sont confiants sur le fait qu’il pourra le faire, potentiellement dès vendredi », a ajouté l’insider d’ESPN.

Une fin de saison sous pression

Dans une équipe de San Antonio en pleine réussite cette saison, le retour de Victor Wembanyama est attendu avec attention.

Entre enjeu collectif et course aux trophées individuels, ces derniers matches pourraient peser lourd pour la suite.