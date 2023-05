Victor Wembanyama ému aux larmes à Nanterre

Si Victor Wembanyama s'est montré sans pitié sur le terrain contre Nanterre mardi soir, avec une copie à 25 points, 17 rebonds, 4 contres et 3 passes décisives. En revanche, ce match disputé sur le terrain du club avec lequel il a découvert le monde professionnel et où il a passé 7 ans, a été pour lui un moment très particulier.

A la fin de la rencontre, et à une semaine de la loterie pré-Draft qui lui indiquera à 99.9% où il débutera en NBA, Wembanyama a été submergé par l'émotion au moment d'interagir avec les fans nanterriens et les membres du staff local. Le prodige français a probablement pris conscience que ce match était peut-être le dernier de sa carrière à Nanterre.

Pascal Donnadieu, le coach de Nanterre et adjoint de Vincent Collet en équipe de France, a salué ce joli moment passé avec Victor Wembanyama malgré la défaite (92-82) des Franciliens.

"Son émotion est la plus belle preuve d’attachement qu’il puisse faire à Nanterre. Dorénavant on sera ses premiers supporters, et je n’ai aucun doute quant au fait qu’il va faire la carrière qui lui est annoncée", a déclaré Donnadieu sur le site de la LNB.