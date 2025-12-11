Victor Wembanyama enfin de retour ? Les Spurs y croient “très fort”

Victor Wembanyama pourrait effectuer son grand retour samedi en demi-finale de la NBA Cup. Le Français, absent depuis un mois, a impressionné à l’entraînement et les Spurs sont très optimistes quant à sa disponibilité.

Victor Wembanyama « très proche » d’un retour

Les signes ne trompent plus du côté de San Antonio. Avant la victoire des Spurs contre les Lakers, Victor Wembanyama a pris part à une séance de travail sur le parquet, en tenue d’entraînement, sans bandage visible et avec une fluidité rassurante.

Interrogé sur la possibilité de revoir Wembanyama pour la demi-finale de la NBA Cup face au Thunder, samedi à Las Vegas, l’entraîneur Mitch Johnson s’est montré clair.

« Très probablement », a-t-il confié. « Il a eu un entraînement très intense ce matin, et il faudra voir comment il réagit demain. »

Le rookie star avait déjà repris les entraînements collectifs, un autre indice fort laissant penser que son retour est imminent.

Un niveau All-NBA avant la blessure

Wembanyama n’a plus joué depuis le 14 novembre en raison d’une douleur au mollet, manquant douze matchs. Avant ce coup d’arrêt, il affichait des statistiques d’un joueur déjà taillé pour les honneurs All-NBA : 26,2 points, 12,9 rebonds, 3,6 contres de moyenne.

Un niveau qui le plaçait même dans les discussions potentielles pour des votes MVP.

Malgré son absence, les Spurs ont signé un excellent 9-3 grâce au trio De’Aaron Fox, Stephon Castle et Dylan Harper. Et ils ont donc renversé les Lakers pour décrocher leur ticket vers Las Vegas.

Un retour indispensable contre le Thunder

Pour affronter le Thunder, meilleure équipe de la ligue avec un spectaculaire 24-1, San Antonio aura besoin de retrouver son phénomène français. Victor Wembanyama serait un renfort majeur dans une demi-finale qui s’annonce comme l’un des tests les plus relevés de la saison.

Le feu vert médical pourrait tomber dans les prochaines heures. Mais une chose est sûre : le retour de Wemby n’a jamais semblé aussi proche.