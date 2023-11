Victor Wembanyama déjà proche d’un record de David Robinson

Victor Wembanyama a réalisé le meilleur match de son début de carrière cette nuit. Avec 38 points et 10 rebonds, le Français a été le grand artisan de la victoire des San Antonio Spurs contre les Phoenix Suns (132-121).

Une performance XXL, qui permet déjà à l'intérieur de se faire une place dans l'histoire de la franchise texane. En effet, avec 38 points, le #1 pick de la Draft NBA 2023 a déjà réalisé la troisième meilleure prestation pour un rookie aux Spurs.

Et le Tricolore se trouve très proche du record détenu par David Robinson, qui a eu deux matches à 41 et 39 points en 1990. Une copie marquante, qui a d'ailleurs impressionné Kevin Durant et Devin Booker.

"C'est un talent incroyable. Nous essayons juste de comprendre ce qu'il est parce que nous ne l'avons jamais vu auparavant. Nous l'avons eu en début de saison, et j'espère que la prochaine fois que nous l'affronterons, nous pourrons faire quelques ajustements pour lui rendre la tâche plus difficile.

Mais il a l'avantage de sa taille et de pouvoir tirer sur tout le monde. Il faut juste trouver des moyens différents pour lui rendre la tâche plus difficile", a noté Booker face à la presse.

Après des débuts mitigés, la machine Victor Wembanyama semble lancée !

