Vince Carter dévoile son grand favori pour le titre NBA

Qui va remporter le titre cette saison en NBA ? Avec les nombreuses blessures connues au sein de plusieurs équipes, il est bien difficile de répondre à cette question. Mais de son côté, Vince Carter a tout de même son idée.

Avec les meilleurs bilans de la Ligue, le Utah Jazz et les Phoenix Suns ont-ils réussi à convaincre l'ancien des Toronto Raptors ? Non. De son côté, l'homme de 44 ans reste impressionné par l'armada des Brooklyn Nets.

"Actuellement, les Brooklyn Nets incarnent réellement l'équipe à battre. Je considère les Nets comme les favoris pour le titre, car ils sont simplement trop talentueux. Ils ont des stars, ils ont des MVP, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving. Bien sûr, les Lakers sont les champions en titre. Et j'ai envie de voir ce qu'ils sont capables de faire en bonne santé. Mais on peut dire la même chose pour les Nets... Et ils ont de trop nombreuses armes. Il s'agit d'une équipe très difficile à battre", a ainsi assuré Vince Carter pour Sports Center.

Malgré la récente retraite de LaMarcus Aldridge, les Nets disposent effectivement d'un effectif impressionnant. Et les hommes de Steve Nash méritent un statut de favoris. Pour autant, la concurrence s'annonce tout de même féroce. Rien qu'à l'Est avec les Milwaukee Bucks et les Philadelphia Sixers...

