VJ Edgecombe, l’autre prospect le plus excitant de la Draft 2025

L'affirmation contenue dans le titre est plutôt un avis personnel. Derrière Cooper Flagg, le consensus veut pour le moment que Dylan Harper et Ace Bailey, les deux joueurs de la fac de Rutgers, soient sélectionnés en 2 et 3 lors de la Draft 2025. Que ce soit parce que la saison des Scarlet Knights s'est achevée sur un échec (pas de participation au Tournoi NCAA) ou parce que j'aime particulièrement VJ Edgecombe, que je vais évoquer ici, je vois Harper et Bailey un peu moins "beaux" que la plupart des observateurs.

VJ Edgecombe sera probablement pris dans le top 5. Et voilà plusieurs années qu'il est bien connu sur le circuit. On n'est donc pas sur une pépite cachée ou inconnue du plus grand nombre. Mais à mes yeux, il y a quelque chose d'incroyablement excitant sur ce que pourrait devenir l'arrière bahaméen. Evidemment, une chose saute aux yeux lorsque l'on se pose devant un match des Bears ou de la sélection de son pays, pour laquelle il a joué lors du dernier TQO : Edgecombe a des dispositions athlétiques surnaturelles. Avec son mètre 96, ce qui n'est pas grand pour un poste 2/3 en 2025, il semble capable de sauter par-dessus des buildings.

Tout ce qui touche à l'athlétisme est ahurissant chez VJ Edgecombe. Il y a de la fluidité, de l'explosivité et quelque part une vraie grâce lorsqu'il décolle pour claquer un dunk, reste en suspension pendant une éternité ou fait la différence sur son premier pas. Mais ce n'est pas tout. Le joueur de Baylor ne se sert pas uniquement de ses attributs pour épater la galerie. Il est l'un des défenseurs les plus époustouflants de NCAA, avec un moteur, un sens de l'anticipation et, à nouveau, des qualités physiques, qui lui permettent de stopper, contrer, intercepter et dissuader à un niveau déjà impressionnant.

"Je pense pouvoir être le défenseur principal d'une équipe. J'aime défendre avec tout mon coeur. Je sais que si je peux avoir un impact sur le terrain d'une quelconque manière, c'est en défendant. Je suis prêt pour ça. L'équipe qui me draftera aura un two-way player prêt à jouer immédiatement et à représenter l'équipe dans laquelle il sera avec fierté".

VJ Edgecombe’s defensive highlights. Absolutely incredible stuff here pic.twitter.com/Wj6gmakL5X — 🎞 (@PeakRT_) May 16, 2025

Pas qu'un défenseur !

VJ Edgecombe est un poison en tant que point of attack, très bon sur les aides défensives et totalement conscient de l'importance de la chose pour se faire une place en NBA. Son QI basket des deux côtés du terrain, mais aussi sa maturité (celle d'un garçon qui a quitté son pays pour la Floride à 14 ans) sont d'autres armes mises en avant par le coaching staff des Bears et la plupart des recruteurs.

Il y a bien sûr des progrès à faire sur le maniement du ballon et une adresse extérieure à trouver et à développer pour être respecté en NBA, mais dans le pire des cas le garçon sera un role player extrêmement précieux, capable ici et là de gratifier le public d'actions spectaculaires, mais aussi de séquences déterminantes. Si sa cote est aussi stable, c'est grâce à ses aptitudes défensives et physiques, mais Edgecombe ne veut pas être uniquement considéré comme un spécialiste défensif.

"L'aspect de mon jeu le plus sous-coté, c'est l'attaque. On me voit d'abord comme un défenseur qui va aller mettre quelques gros dunks, mais je peux apporter plus que ça, c'est une certitude".

Avoir des qualités athlétiques aussi spéciales ne suffit pas pour prospérer en NBA. Coup de chance, tout le monde à Baylor loue la mentalité et l'approche très travailleuse de VJ Edgecombe. Lors du NBA Draft Combine de Chicago, l'intéressé a d'ailleurs indiqué qu'il adorait le coaching à la dure de Scott Drew à Baylor et qu'il espérait retrouver quelque chose de similaire dans la ligue.

Il y a chez lui un mélange d'enthousiasme, de bonheur d'avoir mis un pied dans le monde du basket professionnel, mais aussi un regard qui ne trompe pas. Celui de quelqu'un qui - il le dit lui-même - va jouer pour tout un pays et combine l'assurance des joueurs déterminants et pas effrayés par les spotlights, en même temps qu'une humilité rassurante. Il n'y aura probablement pas de sa part une déclaration fracassante du type "Je suis le meilleur joueur de cette classe de Draft". En revanche, il n'aura aucune retenue face aux meilleurs joueurs de la planète qu'il s'apprête à fréquenter.

Si on se fie à la loterie et aux prévisions - et bien que je le prendrais personnellement en #2 ou #3 à la place des Spurs et des Sixers - VJ Edgecombe a de bonnes chances d'être drafté par Charlotte (#4), Utah (#5) et Washington (#6). De mon point de vue, la destination la plus intéressante parmi ces trois-là serait Charlotte, où il pourrait former un backcourt complémentaire avec LaMelo Ball. Où qu'il aille, vous m'entendrez en parler très fréquemment...