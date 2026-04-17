Wembanyama a reçu un conseil clé d’Olajuwon avant ses premiers playoffs

Avant ses premiers playoffs, Victor Wembanyama s’appuie sur un conseil reçu d’Hakeem Olajuwon qui a changé sa vision.

Les Spurs s’apprêtent à entamer les playoffs avec une ambition inattendue, portés par une saison exceptionnelle conclue avec un bilan de 62 victoires pour 20 défaites. Au cœur de cette ascension fulgurante, Victor Wembanyama affiche une confiance totale… nourrie par un conseil marquant reçu de Hakeem Olajuwon.

Dans une ligue où l’on répète souvent qu’il faut du temps avant de viser le titre, Wembanyama semble déjà prêt à bousculer les codes. Et le message transmis par la légende des Rockets a visiblement laissé une empreinte profonde. Interviewé par Malika Andrews d'ESPN, Victor a révélé ce conseil. The Dream lui a dit :

« Tu n’as pas besoin d’attendre pour gagner. Tu peux le faire tout de suite. Si tu es assez fort, tu vas faire gagner ton équipe quoi qu’il arrive. »

Une phrase simple, mais qui résume parfaitement l’état d’esprit du Français à l’approche de ses premiers playoffs. Loin de se contenter d’apprendre ou d’accumuler de l’expérience, il se projette déjà comme un facteur décisif dans la course au titre.

Cette assurance s’appuie aussi sur une saison individuelle de très haut niveau. Wembanyama tourne à 25 points, 11,5 rebonds et 3,1 contres de moyenne, dominant la ligue dans ce dernier secteur, tout en affichant une efficacité solide au tir. Des performances qui font de lui un candidat crédible au titre de MVP et au trophée de défenseur de l’année.

Au-delà des statistiques, son impact s’est étendu à tout le vestiaire, où il a diffusé cette confiance et cette ambition nouvelle. San Antonio, longtemps en reconstruction, se retrouve aujourd’hui dans une position inattendue, à deux victoires seulement du meilleur bilan de la ligue.

L’histoire rappelle pourtant que même les plus grands ont dû patienter. Hakeem Olajuwon lui-même avait rapidement élevé les Rockets, sans décrocher immédiatement le titre. Mais pour Wembanyama, c'est une évidence aujourd'hui, il n’est pas question d’attendre son tour.

Les Spurs abordent donc ces playoffs avec une ambition assumée. Et si la logique veut qu’une équipe apprenne d’abord à perdre avant de gagner, San Antonio semble bien décidé à accélérer le processus.

Déjà un trophée pour Victor Wembanyama, et ce n’est pas le DPoY