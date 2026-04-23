Victor Wembanyama a repris une activité légère, mais doit encore valider le protocole commotion avant le Game 3.

Victor Wembanyama a franchi une étape importante dans son protocole de commotion, après sa blessure lors du match 2.

Le joueur des San Antonio Spurs a pu reprendre une activité physique légère, avec une séance de cardio effectuée sans aggravation de ses symptômes, selon Shams Charania.

D’après l’insider d’ESPN, cette évolution permet d’envisager un déplacement avec l’équipe à Portland pour le Game 3.

Un retour encore incertain

Malgré ce progrès, la présence de Victor Wembanyama reste loin d’être garantie.

Le Français doit encore valider toutes les étapes du protocole NBA lié aux commotions cérébrales, un processus strict qui dépend d’évaluations quotidiennes.

Chaque test neurologique doit être validé avant d’autoriser un retour à la compétition.

Un processus encadré et progressif

La reprise de Wembanyama suit un cadre précis. Après 24 heures, une activité légère est possible si les symptômes n’empirent pas, ce qui a été son cas. Mais il faut attendre 48 heures pour envisager un retour complet sans restriction.

Dans tous les cas, les Spurs sont réputés pour être prudents et privilégier une approche au jour le jour.

Un enjeu majeur pour San Antonio

L’incertitude autour de Victor Wembanyama pèse sur la série face aux Portland Trail Blazers.

Après une victoire en Game 1 et une défaite en Game 2 marquée par sa sortie sur blessure, la série est à égalité (1-1). Le Game 3, prévu à Portland, pourrait être un tournant.

Une décision attendue rapidement

Les prochaines heures seront déterminantes.

Si les signaux restent positifs, Victor Wembanyama pourrait accompagner ses coéquipiers… mais sa participation dépendra entièrement de l’évolution de ses symptômes et des validations médicales.