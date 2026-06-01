A’ja Wilson redonne la victoire aux Aces après deux défaites

Retour sur la seule rencontre en WNBA hier soir entre Golden State et Las Vegas. A'ja Wilson est toujours aussi impressionnante.

Les résultats de la nuit en WNBA

Aces @ Valkyries: 91-81

Pas de match programmé la nuit dernière, mais une grosse opposition hier soir entre Golden State et Las Vegas. Artisanes d'un excellent début de saison, les Valkyries recevaient les Aces, championnes en titre. Si les coéquipières d'A'ja Wilson sortaient de deux défaites face à Dallas et Los Angeles, ce sont finalement elles qui se sont imposées dans la Bay (91-87).

Si Golden State a plutôt bien entamé le match, la franchise californienne a pris l’eau dans les deuxième et troisième quart-temps. Avec un manque d'adresse crucial et une présence au rebond offensif et défensif inexistante, les Aces ont pu facilement creuser l'écart. Plus de 20 points d'avance et le double de pourcentage de réussite au shoot par rapport aux Valkyries.

Une MVP au rendez-vous

Emmenées par une A'ja Wilson des grands soirs et le retour de la Jackie Young que l'on connait après quelques derniers matches décevants, les joueuses de Becky Hammon ont retrouvé leur jeu.

A'ja Wilson, autrice d'un nouveau double-double, a terminé avec 28 points (50 % FG), 15 rebonds, 4 passes, 1 interception et 4 contres. Impériale, la quadruple MVP de la ligue a pu compter sur Jackie Youngq. L'ancienne joueuse de Notre-Dame a bien retrouvé son shoot et a inscrit 23 points en plus de ses 7 rebonds, 9 passes et 1 interception.

Malgré une domination nette des Aces, Golden State a essayé tant bien que mal de revenir dans le dernier quart, notamment par le biais de Gabby Williams. Mais la réaction des joueuses de San Francisco est arrivée trop tardivement.

A'ja Wilson just could NOT be stopped today in the dub for the @LVAces 🫣 She brought in 28 PTS, 15 REB, 4 AST, and 4 BLK! She helped lead the Aces to their fifth win of the szn.#WNBASeason30 pic.twitter.com/pE3Vh5yWHR — WNBA (@WNBA) May 31, 2026

Les Françaises performent

Du côté de la Bay, Veronica Burton, qui a réalisé de belles performances sur les derniers matches, s'est vu limitée à la création et dans le secteur offensif par la défense de Las Vegas. C'est Gabby Williams qui a pris le lead avec un très bon premier quart-temps. Plus à l'aise derrière l'arc, la Française a fini avec 20 points, dont 4/6 à trois points. Au-delà du scoring, elle a réalisé 4 rebonds, 1 passe et 2 interceptions.

Une ligne de statistiques similaire pour une Janelle Salaün impressionnante en sortie de banc. Avec 16 points, 4 rebonds, 1 passe et 2 interceptions, l'autre tricolore de la Bay a donné de l'espoir en fin de match.

Mais ça n'aura pas suffi. La victoire échappe donc aux Valkyries et les Aces se reprennent après leur contre-performance face à Dallas.

Cette nuit, deux nouveaux matchs au programme, avec le début de la Commissioner's Cup :

Storm @ Wings : 2H

Lynx @ Mercury : 4H