Zach Edey, nouveau favori des bookmakers pour le RoY 2025 !

Il n'aura pas fallu longtemps à Zach Edey pour faire taire les sceptiques à son sujet. Sélectionné en 9ème position par les Grizzlies lors de la dernière draft malgré deux titres de joueur de l'année en NCAA en 2024 et 2025, nombre d'observateurs pointant son incapacité à défendre au-delà de la raquette, le Canadien est peut être déjà en train de conforter Memphis dans son choix.

C'est en tout cas ce que semblent penser les bookmakers, parmi lesquels BetMGM, qui n'a pas hésité à le mettre tout en haut de son classement pour le titre de rookie de l'année l'an prochain. Séduits par la première sortie en Summer League de l'ancien de Purdue, auteur de 14 pts, 15 rbds et 4 blks en 34 minutes dans une courte défaite face à Utah (95-97, A.P.), le site de pari en ligne a rétrogradé respectivement Alex Sarr et Zaccharie Risacher aux 2ème et 3ème places de son ranking.

Zach Edey posts a double-double and tips in a last second shot to force OT in his first Summer League game with the Grizzlies 🙌

14 PTS

15 REB

4 BLK

An impressive start for the 9th pick in the 2024 NBA Draft... pic.twitter.com/vgoumIeeNq

— NBA (@NBA) July 9, 2024