Pour l'ex-intérieur DeMarcus Cousins, les New Orleans Pelicans sont les grands responsables de la situation avec Zion Williamson.

A 24 ans, Zion Williamson a décidément du mal à lancer sa carrière. Malgré un potentiel évident, l'intérieur des New Orleans Pelicans, plombé par les blessures, représente une immense déception. Et le jeune talent suscite de nombreuses critiques, notamment pour son hygiène de vie et son poids.

Mais de son côté, l'ex-joueur des Pelicans DeMarcus Cousins a refusé d'enfoncer Williamson. Pour DMC, la franchise de Louisiane est la grande responsable de cette situation. Depuis la sélection de l'ancien prodige de Duke au #1 pick de la Draft 2019, la gestion des Pelicans n'a pas été à la hauteur selon lui.

"Dès le début, c'était une mauvaise décision. Il faut revenir en arrière : quand il a été drafté, on savait qu'il allait finir à New Orleans et qu'il y avait des préoccupations par rapport à son poids. Et ensuite, les choses ont mal tourné.

New Orleans, ce n'est pas un endroit qui te laisse en bonne santé. Quand tu es à New Orleans, tu prends du poids, tu bois, tu passes du bon temps. C'est la culture à New Orleans. Donc mettre le gamin dans cette situation sans le guider, c'était la première erreur", a analysé Cousins pour FanDuel TV.

Présent aux Pelicans de 2017 à 2018, DeMarcus Cousins sait de quoi il parle. A New Orleans, les tentations sont grandes pour "profiter de la vie". Et en débarquant dans ce contexte à 19 ans, Zion Williamson avait probablement besoin d'un cadre plus strict.

Cependant, il faut aussi réaliser une précision : les Pelicans, au fil des années, ont tenté de mieux le guider. Sans succès jusqu'à maintenant...

