Ça y est, le vrai Zion est de retour

La saison 2024-2025 des New Orleans Pelicans est terminée depuis un moment. Plombée par les blessures, la franchise de Louisiane a rapidement agité le drapeau blanc (18-48). Et pourtant, un homme mérite une attention particulière : Zion Williamson.

Comme trop souvent depuis ses débuts en NBA, le talent de 24 ans a connu un exercice perturbé par des soucis physiques. Gêné aux ischio-jambiers en novembre, l'intérieur a seulement lancé sa saison en janvier.

A cette époque, les espoirs des Pelicans avaient déjà disparu. Et du coup, le niveau retrouvé par Williamson est presque passé sous les radars...

Zion Williamson, un second triple-double en deux semaines

Car depuis le début de l'année 2025, l'ancien de Duke enchaîne les matches. Toujours limité dans son temps de jeu, l'intérieur s'accommode de la "nullité" de son équipe. En étant tout simplement dominant lors de ses passages sur le parquet.

La nuit dernière, Williamson a été le grand artisan du succès des Pelicans face aux Los Angeles Clippers (127-120). Pour la seconde fois en deux semaines, il a tourné en triple-double : 22 points, 12 passes décisives et 10 rebonds.

Dans le money-time, il n'a pas hésité à prendre ses responsabilités pour faire gagner les siens. Avec 10 points, 5 passes décisives et 5 rebonds dans le 4ème quart-temps.

"Une fois que j'ai trouvé ce rythme, je suis entré dans la zone. J'avais trop donné pour perdre ce match", a-t-il résumé pour ESPN. "Il est différent. Une fois qu'il se met en marche, qu'il entre en jeu et qu'il veut être agressif, personne ne peut l'arrêter. Même avec un grand qui reste à l'intérieur, il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire pour le stopper", a estimé Bruce Brown.

Et effectivement, même si les Pelicans sont peu regardés, Zion Williamson réalise discrètement un vrai retour à un très bon niveau. Au fil des semaines, l'échantillon devient de plus en plus parlant. En 2025, il a disputé 21 matches pour 24,8 points (à 59,4% aux tirs), 7,1 rebonds et 5,4 passes décisives en 27,9 minutes de moyenne.

Le #1 pick de la Draft NBA 2019 réalise tout simplement des performances qui lui avaient permis d'être All-Star en 2021 et 2023.

"Lorsqu'il est en bonne condition physique, comme c'est le cas actuellement, il est vraiment difficile à défendre. Et surtout, il fait tout : il prend aussi des rebonds et défend", a souligné son coach Willie Green.

L'aspect physique, la clé de tout pour le natif de Salisbury.

Zion Williamson n’a jamais été aussi « léger »

Enfin prêt physiquement et mentalement ?

On le sait, depuis le début de son aventure en NBA, Williamson n'a pas toujours eu une hygiène de vie digne d'un athlète professionnel. Pour le forcer à se prendre en mains, les Pelicans ont même inséré des clauses, liées à son poids et à ses apparitions, dans son contrat.

Sur les réseaux sociaux et même dans les médias, son poids a souvent entraîné des débats. La moindre photo, qu'il soit en forme ou pas, attire l'attention. Récemment, il se disait qu'il avait perdu plus de 9 kilos pour retrouver la forme.

Et le jeune talent a décidé de s'amuser de ce mystère.

"Je pense que je vais faire ce que j'ai fait tout au long de ma carrière : je vais laisser les médias s'amuser avec ça, a-t-il lancé avec le sourire. Je ne me suis jamais senti aussi bien, tant sur le plan offensif que défensif", a tout de même précisé Zion.

De son côté, son partenaire CJ McCollum n'a pas senti un déclic physique chez son coéquipier. Pour le vétéran de 33 ans, le prodige a enfin passé un cap sur le plan mental. Et cette évolution se ressent du coup physiquement.

"Les capacités physiques ont toujours été là. Mais je pense que mentalement, il est en train de franchir un cap", a estimé l'ancien des Portland Trail Blazers.

Il s'agirait bien évidemment d'une excellente nouvelle. Car malgré des premières années contrariées, le potentiel de Zion Williamson reste énorme. Il peut devenir une véritable superstar dans cette ligue. Il a les qualités pour dominer, sur la durée, en NBA.

Mais pour cela, il faut la bonne mentalité. Pour avoir une forme physique irréprochable.

"Toujours intense malgré les résultats décevants ? Il s'agit d'être un professionnel et de savoir ce que l'on veut en retirer. La saison ne s'est pas déroulée comme nous le souhaitions, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas construire quelque chose pour l'année prochaine, prendre de meilleures habitudes", a-t-il d'ailleurs noté.

Un discours mature, qui se ressent dans son comportement sur les parquets. Et si Zion Williamson posait déjà les premières pierres d'une très grande saison 2025-2026 ?

Zion Williamson ne compte pas forcer son départ des Pelicans