Zion Williamson, les Pelicans ont pris une décision pour sa prolongation

Les New Orleans Pelicans ont déjà tranché en interne par rapport à une potentielle prolongation de Zion Williamson sur cette intersaison.

Zion Williamson a clairement affiché ses intentions. Après des rumeurs ces derniers mois par rapport à un possible départ très rapide des New Orleans Pelicans, l'intérieur l'a annoncé : il souhaite rester et surtout prolonger dès cet été.

Sur cette intersaison, le jeune prodige sera éligible à une prolongation estimée à 185 millions de dollars sur 5 ans. Une grosse somme pour l'ancien de Duke, talentueux mais malheureusement trop souvent blessé depuis son arrivée en NBA.

Et après la saison blanche du natif de Salisbury, il se disait que les dirigeants de New Orleans se posaient des questions par rapport à la proposition à effectuer. Selon le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Pelicans ont tranché : Williamson va bien toucher le jackpot !

Rassuré par ses récents progrès, New Orleans se montre optimiste concernant son retour en bonne forme la saison prochaine. Et surtout, les décideurs de cette équipe n'oublient pas ses belles performances sur sa seconde saison avec son statut d'All-Star.

Pour éviter de le froisser et donc d'éventuellement le perdre, la franchise de Louisiane va accepter de lui réaliser un gros chèque. Un vrai pari à cause de ses problèmes physiques. Mais avec le potentiel de Zion Williamson, les Pelicans peuvent difficilement faire un autre choix. Le risque peut se révéler particulièrement payant.

Zion, LeBron, Shaq… 10 monstres aux saisons folles mais frustrantes