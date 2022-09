La semaine dernière, le préparateur physique de Zion Williamson avait annoncé qu'il était en forme et affûté à quelques semaines de la reprise après un travail intensif durant l'été. Encore fallait-il qu'on le voit de nos propres yeux. Zion s'est présenté au media day des Pelicans lundi, tout sourire et effectivement dans une condition assez épatante.

Zion is in the building and he looks...… I won't say it @PelicanScoop pic.twitter.com/IRxyBDwXgK

— Terry Kimble (@TK_Nola) September 26, 2022