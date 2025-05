Aaron Gordon, la belle sortie de Nikola Jokic 👏

Shaï l'a très bien fait après le Game 1 remporté par les Denver Nuggets face à l'Oklahoma City Thunder (121-119) : Aaron Gordon méritait un bel hommage. Sur cette campagne de Playoffs, l'intérieur se montre tout simplement indispensable pour la franchise du Colorado.

Déjà déterminant lors du premier tour contre les Los Angeles Clippers (4-3), l'ex-joueur du Orlando Magic est tout simplement le lieutenant le plus fiable de Nikola Jokic. Il n'a peut-être pas les fulgurances de Jamal Murray, mais il est plus régulier. Et plus clutch dans les moments chauds sur cette édition 2025.

Et j'ai apprécié la sortie du Serbe pour insister sur l'importance de Gordon.

"Il a mis un tir vraiment très important pour nous, et il le mérite. Il est l'âme de cette équipe, le glue guy. Et il ne reçoit probablement pas le respect qu'il mérite. Mais je pense qu'il n'a pas besoin d'attention.

Il sait très bien ce qu'il a à faire. Je suis heureux pour lui", a ainsi commenté Jokic devant les médias.

Bien évidemment, l'impact d'Aaron Gordon ne représente pas une surprise. Il avait déjà eu un rôle clé lors du sacre des Nuggets en 2023. Et Denver a vraiment fait le bon choix en le verrouillant jusqu'en 2028 (player option en 2028-2029). Un atout effectivement précieux.