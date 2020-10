Andrew Wiggins et sa défense, la clé du retour des Warriors au sommet ?

Les fans des Golden State Warriors n'ont qu'une hâte : revoir leur équipe au complet pour goûter à nouveau à l'ivresse des playoffs et, peut-être, des Finales NBA. Ce sera possible dans quelques mois, lorsque Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et leurs camarades seront aptes à jouer. Mais finalement, en attendant éventuellement de savoir si les Warriors vont utiliser leur pick n°2 pour monter un trade, c'est peut-être l'évolution d'Andrew Wiggins qui déterminera en partie leurs ambitions.

Arrivé en cours de saison dernière, l'ancien n°1 de Draft sait qu'en progressant de manière significative, il changera la force de frappe de cette équipe. La direction et le staff aussi, en sont conscients. La chance dont dispose le Canadien, c'est que personne ne compte lui demander d'inscrire 20 points par match et de supplanter Curry ou Thompson dans la hiérarchie offensive. Les Warriors veulent voir Andrew Wiggins défendre, dans la veine de ce qui a permis à Golden State de disputer 5 Finales NBA de suite. Car c'est bien là le problème.

Wiggins a les armes physiques pour être un excellent défenseur. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles sa cote était aussi haute à son arrivée à Kansas, puis en NBA. Sauf que depuis ses débuts avec les Minnesota Timberwolves, les seuls frémissements que l'on a vu chez lui sont arrivés en attaque, et encore jamais sur le très long terme. Défensivement, le joueur de 25 ans s'est souvent montré loin du compte, avec une implication assez erratique. Il n'a plus le temps aujourd'hui et cela lui a bien été signifié par les Warriors.

Leandro Barbosa, devenu assistant chez les Dubs, l'a évoqué cette semaine sur NBC Sports.

"Cela ne dépend que de lui. Il est très talentueux en attaque et il peut aussi le devenir en défense. Nous devons travailler ça avec lui. Mais s'il en a la volonté, il en sera capable. Il y a les bonnes personnes et les bons coaches autour de lui pour lui apprendre ce qu'il doit savoir faire".

Un peu plus haut dans la hiérarchie aussi, on attend beaucoup d'Andrew Wiggins en termes d'approche et de comportement sur le terrain. Kirk Lacob, le VP des opérations basket, est allé dans le même sens, dans l'espoir que Wiggins puisse coller aux plans de la franchise sur le long terme.

"Je veux juste le voir joue d'une manière qui nous aide à gagner des matches. On sait tous qu'Andrew Wiggins est talentueux. Personne ne peut dire le contraire. Tout ce qui m'importe, c'est qu'il se demande de quelle manière il peut apporter ses qualités pour faire gagner le groupe. Je me moque de sa moyenne de points, de rebonds, d'interceptions ou de contres. Je veux juste qu'il soit heureux parce qu'on aura gagné beaucoup de matches".

Andrew Wiggins est sous contrat jusqu'en 2023 et touchera un peu moins de 30 millions de dollars la saison prochaine dans la Bay Area. A n'en pas douter, les Warriors ne perdront pas de temps avec lui s'il ne parvient à s'inscrire dans le projet. A contrario, si Steve Kerr arrive à tirer le meilleur parti de ses compétences et à lui faire franchir un cap, Stephen Curry et ses camarades auront un partenaire de jeu extrêmement précieux pour reprendre leur marche vers l'histoire...