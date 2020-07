Anthony Davis aime trop chambrer le vieux LeBron avec son âge

Avec leur victoire sur les Clippers cette nuit, les Los Angeles Lakers ont pratiquement validé leur première place à l'Ouest. Il ne leur manque plus qu'un seul succès pour être certain d'être tête de série numéro 1 de leur conférence. Bon, sans l'avantage du terrain, ça ne sert pas forcément à grand chose. Surtout qu'au second tour, les Rockets, le Thunder, les Mavs ou encore Nuggets et le Jazz pourront se dresser sur leur route. Soit cinq concurrents très solides. Mais LeBron James, Anthony Davis et les autres ont fait le boulot.

Si d'ailleurs les Lakers se portent aussi bien cette saison, c'est grâce à leur incroyable duo. Il ne faut pas oublier ceux qui les entourent, mais le point d'encrage des californiens vient de ce binôme sans équivalent dans la ligue. Ce que réalise LeBron à 35 ans est toujours aussi impressionnant. Positionné en meneur la plupart du temps, il est aujourd'hui le meilleur passeur NBA. Tout en étant complet au scoring et au rebond.

Notre Power Ranking de la Bulle

Il n'empêche que les deux hommes aiment bien se chambrer. James et ses 35 ans sont une proie facile. Et AD ne se fait pas prier pour titiller le King sénior.

"Je ne fais que le chambrer. Je lui dis 'tu te fais vieux'. Plus tôt dans la saison, il est parti en contre-attaque et il a dunké simplement. Je lui ai dit 'ça mérite un 3'. Et quand il a fait le même dunk que Kobe, il est venu me voir en me disant 'c'est un 8,5 ça non ? je ne suis pas si veux', explique Anthony Davis en imitant son aîné. "Je fais mon job pour le motiver"

Quoi qu'il en soit, la complicité entre les deux hommes, sur et en dehors du terrain, sera la clé pour mener les Lakers vers le titre