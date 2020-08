Après un Game 1 mitigé, Anthony Davis a retrouvé des couleurs. Avec 31 points et 11 rebonds, l'intérieur des Los Angeles Lakers a été le grand artisan du succès de son équipe contre les Portland Trail Blazers (111-88) lors du Game 2. Irrégulier dans cette bulle, l'ancien des New Orleans Pelicans a réussi à dominer des deux côtés du parquet. Et pourtant, il a sérieusement douté de lui après sa première rencontre décevante (28 points mais à 8/24 aux tirs). Mais visiblement, LeBron James a trouvé les bons mots pour le relancer.

"Je m'en voulais vraiment beaucoup après le Game 1. J'avais le sentiment que je n'avais pas été à la hauteur. Pendant un moment, il m'a laissé tranquille, puis ensuite il est venu me parler. Il m'a rassuré. Il m'a rappelé qu'il s'agissait seulement d'un match. Venant d'un mec qui a gagné plusieurs titres et a déjà connu ce type de situation avant, il sait de quoi il parle. Notre relation a été excellente toute la saison. J'apprends à ses côtés, je tente d'en retirer le maximum de jouer avec un gars comme lui, une équipe comme celle-ci. Il est toujours présent pour me soutenir", a apprécié Anthony Davis face à la presse.

Anthony Davis, le réveil de la force

Avec son vécu, LeBron James a un rôle très important de leader à jouer aux Lakers. Car il faut bien avoir en tête qu'Anthony Davis, aussi fort soit-il, a une expérience très limitée en Playoffs (deux participations, un seul tour passé). Le soutien du King peut donc lui permettre de donner son meilleur malgré son inexpérience à ce niveau.