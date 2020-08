Anthony Davis, le réveil de la force

Après un Game 1 raté, les Los Angeles Lakers ont égalisé (1-1) dans la série de Playoffs face aux Portland Trail Blazers (111-88). Sur ce Game 2, LeBron James a été plutôt discret : 10 points, 7 passes décisives, 6 rebonds. Et si le King prend du recul, c’est généralement qu'Anthony Davis prend les choses en mains. Dans cette bulle, l’intérieur des Angelenos se montre assez irrégulier. Il a connu des hauts, mais surtout des bas.

Et après un Game 1 difficile (28 points mais à 8/24 aux tirs), AD a retrouvé des couleurs : 31 points à 13/21 aux tirs, dont un excellent 4/5 à longue distance. Avec en plus 11 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres, l’ancien des New Orleans Pelicans a sorti une copie XXL pour permettre aux Lakers de dominer très largement les Blazers. Ce match a ainsi confirmé une évidence : Portland n’a pas les armes pour le stopper.

Anthony Davis, la "licorne" de LeBron James

Trop rapide et mobile pour les intérieurs classiques, trop puissant pour les extérieurs, Davis représente un cauchemar pour la défense des Blazers. Et sur cette rencontre, il l’a parfaitement prouvé. La star des Lakers a dominé des deux côtés du parquet. Il a ainsi rendu la vie facile à son équipe, qui a largement gagné. Bien évidemment, il faut aussi reconnaître que la sortie sur blessure de Damian Lillard a bien aidé les Lakers. Mais l’écart au score avait déjà été creusé à ce moment de la partie.

"Quand nous pouvons nous reposer sur AD et mettre en place notre attaque à travers lui, il s’agit d’un luxe pour moi et notre équipe. AD est l’une de ces licornes. Il réalise des choses que certains de mes très grands coéquipiers n’étaient pas capables de faire. A l’inverse, j’ai joué avec Dwyane Wade. Il était capable de faire des choses qu’AD ne sait pas faire. Même chose pour Kyrie Irving. J’ai eu la chance d’évoluer avec de grands joueurs, et j’en ai seulement cité trois", a savouré LeBron James face à la presse.

Anthony Davis, sa grande promesse à LeBron James

Avec un Anthony Davis à un tel niveau, LeBron James n’a effectivement pas besoin de forcer. Cette nuit, il a été dans un rôle de gestionnaire. Et malgré ses difficultés à régler la mire (4/11), le King a pu se reposer sur son partenaire pour empiler les points. Un vrai luxe pour les Lakers. Une vraie galère pour les Blazers.

Enfin plus agressif

Dans cette bulle, Davis a eu du mal, jusqu’à maintenant, à trouver de la régularité. D’ailleurs, il a toujours assumé cette période délicate devant les médias. Et il a toujours refusé la moindre excuse par rapport au contexte particulier à Disney. En tout cas, comme tous les grands champions, le joueur de 27 ans ne voulait pas "rater" deux matches de suite. Alors sur ce Game 2, le natif de Chicago a immédiatement affiché un autre visage.

"J’avais juste l’intention de sortir sur le parquet avec un état d’esprit différent. Je voulais être plus agressif, aider mon équipe deux côtés du parquet. Et surtout faire mon maximum pour gagner. Je crois que nous avons une chance de gagner le titre. Nous pouvons réaliser quelque chose de spécial cette année. Nous voulons profiter de cette opportunité et atteindre notre but", a commenté Anthony Davis.

Anthony Davis l’homme qui peut (va) faire la différence pour les Lakers

Dans cette quête du titre NBA, Anthony Davis sera probablement la clé pour les Lakers. Et en conservant un tel niveau, il sera "une licorne" bien difficile à stopper…