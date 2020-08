Anthony Davis, sa grande promesse à LeBron James

La nuit dernière, les Los Angeles Lakers ont renoué avec la victoire. Après trois défaites de suite, les Angelenos ont dominé les Denver Nuggets (124-121). Après plusieurs matches décevants, l'intérieur Anthony Davis a retrouvé des couleurs : 27 points, 6 rebonds et 5 passes décisives. Une bonne nouvelle pour les Californiens, qui vont avoir besoin de lui en vue des Playoffs. Et justement, de son côté, l'ancien des New Orleans Pelicans a réalisé une promesse pour cette fin d'exercice à LeBron James.

"Je vais faire mon maximum que ça revienne mon gars ! Je te le promets ! On se remet au travail. Il ne faut jamais paniquer malgré les défaites ou les mauvaises performances. Les gens ont l'habitude d'oublier le boulot que tu réalises quand personne ne regarde", a lancé Anthony Davis sur les réseaux sociaux.

Devant les médias, Davis avait pleinement assumé ses difficultés. La star des Lakers se montrait lucide sur son niveau. Et il n'est donc pas étonnant de le voir réagir et rebondir de cette façon. Les Angelenos vont devoir monter en puissance à l'approche des Playoffs. Et pour Anthony Davis, il s'agira d'un moment important dans sa carrière. Pour la première fois, il se trouve dans une équipe capable de jouer le titre. A lui de se montrer à la hauteur de cette opportunité.