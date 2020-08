Anthony Davis justifie sa prestation discrète contre les Raptors

Il y a eu deux Anthony Davis différents depuis le coup d’envoi de la reprise NBA à Disney. D’abord le joueur très dominant, auteur de 34 points en 35 minutes lors d’une victoire précieuse des Los Angeles Lakers contre leurs voisins les Clippers. Puis un intérieur beaucoup plus timide auteur de 14 unités en seulement 7 tirs lors, avec en conclusion une défaite de 15 pions contre les Raptors. Bien évidemment, les Californiens préféraient compter le plus souvent possible sur la superstar au visage rayonnant du premier match. Mais cette passivité contre Toronto à une cause valable selon le principal intéressé.

« J’ai fait les bonnes lectures. Nous n’avons pas été en réussite aux tirs, ni même à trois-points. Ce qui les a poussés à continuer à faire des prises-à-deux sur moi. Je pense que si nous avions rentré un ou deux tirs, ça aurait changé. »

Anthony Davis était effectivement surveillé de près par la défense canadienne. Il n’a pas voulu forcer sa chance. Sans doute à raison. Et si les extérieurs avaient converti leurs tirs (seulement 35% de réussite pour les Lakers sur cette rencontre), il aurait probablement eu plus d’espaces pour manœuvrer.

Il a tout de même su provoquer des fautes pour tirer des lancers-francs, notamment en deuxième mi-temps. Mais il est clair que les Angelenos ont besoin d’un A.D. encore plus agressif pour vraiment s’affirmer comme la meilleure équipe de la NBA. C’est dire à quel point il peut faire la différence.