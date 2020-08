Bob Myers : « Tout le monde dit à Kevin Durant comment il doit vivre sa vie »

Dans un entretien sur The Woj Pod, Bob Myers, l'architecte des Warriors, a pris la défense de Kevin Durant face aux nombreuses critiques

Après 2010 et "The Decision", LeBron James a laissé le costume du vilain petit canard à Kevin Durant. En quittant Oklahoma City pour Golden State en 2016, KD a essuyé une vague de critiques qui sont d'ailleurs toujours d'actualité. Pour la grande majorité des fans, mais aussi des observateurs, Durant a choisi la facilité en rejoignant l'une des plus belles équipes de l'histoire. Le terme de "bagues maudites" a même été lâché. Contrairement à James, dont la côte de popularité est remontée après ses deux premiers titres acquis avec Miami, ça n'a pas été le cas pour le MVP 2014.

Bob Myers évoque le problème Kevin Durant dans le vestiaire des Warriors

Même après trois finales NBA, deux bagues et deux titres de MVP des Finales. Sa communication, si elle n'atteint pas le niveau parfois grotesque de celle de Kyrie Irving, accessoirement son meilleur ami en NBA, reste à travailler. Son faux compte lui a fait également beaucoup de mal. Cela va sans doute s'estomper lorsqu'il portera le maillot des Nets qui seront sa véritable équipe.

Interrogé sur celui qu'il a recruté en 2016, Bob Myers a évoqué le sujet Kevin Durant avec Adrian Wojnarowski. Et l'architecte des Warriors ne comprend toujours pas pourquoi l'ailier est autant détesté par une grande partie du public.

"Regardez, le gars est venu dans notre équipe, a été élu MVP des Finales deux fois, a remporté deux titres, a disputé trois Finales NBA… Qu’est-ce que vous voulez ? Je veux dire, que voulez-vous qu'il se passe ? Qu’attendez-vous de l'être humain ? Quel est le problème avec ça ? Les gens cherchent toujours la petite bête. Les gens sont rapides pour voir ce qu'il ne va pas dans une équipe. C'était ma préoccupation, et ça l'est toujours. Malgré le fait que vous gagnez ou perdez, il y a toujours de belles expériences. Beaucoup de gens qui font des commentaires sur lui disent qu’il n’aurait pas dû partir, qu’il n’aurait pas dû faire ci ou ça… Tout le monde lui dit comment vivre sa vie ! Ce n’est pas parce que vous ne comprenez pas ce qu’il fait, que c’est quelqu’un de confus"

En faisant équipe avec Kyrie Irving, dont le désamour avec le public est profond, Kevin Durant devra une nouvelle fois faire face à ses nombreux haters. Et seul un titre avec les Nets, qui serait le premier de l'histoire de la franchise, ravivera la flamme entre KD et les fans.