Même sans stars, mission accomplie pour les Nets

Les Brooklyn Nets disposaient d’une avance confortable sur les Washington Wizards avant de débarquer à Disney. Mais avec de nombreux absents, dont les trois meilleurs joueurs de l’effectif – Kevin Durant, Kyrie Irving et Spencer Dinwiddie – les matches de classement dans la bulle s’annonçaient délicats pour la franchise new-yorkaise. Mais ses membres n’ont pas baissé les bras. Ils se sont montrés combatifs, encore une fois. Et les voilà récompensés.

CQFR : Les Celtics font forte impression contre les Raptors, Memphis se donne de l’air

Les joueurs de Jacque Vaughn iront en playoffs. Leur victoire sur les Sacramento Kings (119-106) cette nuit leur permet de valider leur spot dans le top-8 de la Conférence Est.

« C’est bien de pouvoir nous-mêmes tamponner notre ticket pour les playoffs. J’aime quand quelqu’un lave mon linge mais il n’y a rien de mieux que de le faire soi-même. Nous avons fait le boulot cette nuit », confiait le coach.

Caris LeVert s’est affirmé en patron sur cette rencontre. 22 points, 5 rebonds et 7 passes. Comme un grand. Le héros du soir et nouvelle star des Nets préférait se concentrer sur l’ensemble du tableau. Avec là une deuxième qualification de suite en playoffs. Pas mal pour une organisation qui squattait encore les profondeurs de sa Conférence il y a peu.

« On veut que ça devienne une habitude », prévenait LeVert.

Les Nets ont certainement la bonne attitude. Ils ne lâchent jamais rien. Pas même quand ils ont affronté les Milwaukee Bucks plus tôt cette semaine. Pour un upset incroyable, malgré l’absence de quasiment tous les joueurs majeurs de la rotation sur cette partie (LeVert était out notamment). Pour l’instant, Timothé Luwawu-Cabarrot et ses coéquipiers sont justement bien partis pour éviter Giannis Antetokounmpo et compagnie au premier tour des playoffs. Ils occupent la septième place. Et c’est mérité.