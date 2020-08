Carmelo Anthony a connu un moment très difficile dans sa carrière. Après ses échecs à l'Oklahoma City Thunder et aux Houston Rockets, l'ailier a été longtemps boudé. Au point de se demander s'il allait parvenir à retrouver une place en NBA. Pour une ex-star de la Ligue, il s'agit forcément d'une situation difficile à vivre. Sans club pendant de longs mois, l'ancien des New York Knicks a vécu une période compliquée. Et désormais de retour à un bon niveau avec les Portland Trail Blazers, le vétéran de 36 ans savoure. Surtout, le natif de Brooklyn a trouvé une forme de sérénité.

"Désormais, je suis en paix avec moi-même. Je vais être franc, après Houston, j'ai eu besoin d'un long moment pour rebondir. Mentalement. Ensuite émotionnellement. J'ai mis du temps à me remettre sur pied. Mais si vous me regardez jouer actuellement, j'évolue avec une atmosphère différente autour de moi. Une énergie différente. Je prends donc vraiment les choses au jour le jour", a résumé Carmelo Anthony pour ESPN.

Carmelo Anthony, Damian Lillard et Russell Westbrook réclament du respect !

En plus d'avoir trouvé cette paix, Carmelo Anthony a donné un second souffle à sa carrière. Ainsi, il va avoir le droit à une fin digne de son talent.