Carmelo Anthony, ses vérités sur les rumeurs avec les Knicks

Avant de prolonger son aventure avec les Portland Trail Blazers, Carmelo Anthony a fait l'objet de rumeurs sur un retour aux New York Knicks.

Carmelo Anthony de retour aux New York Knicks. Pendant plusieurs semaines, les possibles retrouvailles entre les deux parties ont beaucoup fait parler. De retour en NBA grâce aux Portland Trail Blazers, le vétéran de 36 ans a probablement reçu de nombreux appels lors de la Free Agency.

Mais finalement, l'ailier a choisi la fidélité en restant aux Blazers. Mais quid des rumeurs avec les Knicks ? Du bidon ! Présent devant les médias, l'ex-All Star a fait savoir qu'il n'avait jamais envisagé de faire son come-back à New York.

"Quand j'ai pris ma décision, je n'avais pas vraiment un intérêt pour ça (un retour aux Knicks, ndlr). Les Knicks effectuaient des mouvements et essayaient de déterminer la direction dans laquelle ils voulaient aller. Ils n'ont pas fini de faire des mouvements. Je suis sûr qu'ils ont un plan sur le long terme. Je ne pense pas que de faire mon retour et foutre en l'air le plan actuel était une bonne chose pour l'une ou l'autre des deux parties", a ainsi fait savoir Carmelo Anthony pour SNY TV.

Carmelo Anthony va avoir un nouveau rôle aux Trail Blazers

Sur cette intersaison, les Knicks ont effectivement fait le choix de faire confiance aux jeunes talents déjà présents dans l'effectif. Et pour compléter le groupe, ils ont majoritairement pris quelques paris sur un an à coût réduit. Avec son expérience et son envie de jouer le titre, Carmelo Anthony ne correspondait pas à ce profil.