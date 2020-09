Chauncey Billups, son heure arrive sur un banc NBA ?

Depuis plusieurs mois, Chauncey Billups ne le cache pas : il souhaite devenir entraîneur en NBA. Malgré son inexpérience à ce poste, l'ancien meneur de jeu dispose d'une belle cote de popularité dans la Ligue. En effet, avec son passé de joueur, l'homme de 43 ans plaît à de nombreux dirigeants. Et selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Indiana Pacers pensent sérieusement à Billups ! Pour rappel, les Pacers cherchent actuellement le successeur de Nate McMillan, débarqué à la suite du sweep connu au premier tour des Playoffs à l'Est contre le Miami Heat (0-4).

