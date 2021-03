Le club très fermé rejoint par Chris Paul, maestro historique

Comme un symbole, c’est évidemment sur un alley-oop que Chris Paul a atteint la barre des 10 000 passes décisives en carrière. Un caviar lobé pour un dunk de Deandre Ayton lors de la victoire des Phoenix Suns contre les Los Angeles Lakers (111-94). Une offrande historique puisqu’elle permet au vétéran de rejoindre le cercle très fermé des joueurs aux 10 000 passes en carrière. Ils sont désormais six : John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson, Magic Johnson et donc CP3. Trois de ces six légendes ont porté la tunique de Phoenix.

Chris Paul becomes the 6th player in NBA history with 10,000 CAREER ASSISTS! pic.twitter.com/pavbc9t6OY

Chris Paul est clairement l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, notamment sur sa position. Le modèle de sa génération. Il n’a pas été surnommé « Point God » par hasard. Même encore aujourd’hui, à 35 ans, il porte la franchise de l’Arizona à la deuxième place de la Conférence Ouest alors qu’elle n’a pas disputé les playoffs depuis 2010.

En continuant sur sa lancée, Paul pourrait monter sur le podium des meilleurs passeurs en carrière d’ici sa retraite. Mais il devrait aussi devenir le tout premier joueur à plus de 20 000 points et 10 000 passes. Un géant d’1,83 mètre qui a marqué son époque.

