Chris Paul vraiment très remonté… contre lui-même !

L'Oklahoma City Thunder se retrouve en difficulté dans la série face aux Houston Rockets (0-2). La nuit dernière, OKC a donc été battu (98-111). Et pourtant, sur ce Game 2, il y avait la place de faire mieux. Russell Westbrook était toujours absent sur blessure. Puis James Harden n'était pas dans un grand soir... Mais finalement, les Rockets ont fait la différence dans le 4ème quart-temps avec un terrible 17-0 ! Et de son côté, Chris Paul n'a pas caché ses regrets. Il faut dire que le meneur du Thunder n'a pas été à la hauteur de l’événement. Un différentiel de -36 avec seulement 14 points et 2 passes décisives. Une catastrophe donc. Et le vétéran a ensuite assumé ses responsabilités au micro d'ESPN.

"Le run qu'ils ont eu au début du 4ème quart-temps, ce n'est pas possible. Il faut faire mieux. Je dois faire mieux. C'est dur à accepter. Je sais que les gars se sont battus, qu'ils ont travaillé dur. Nous étions en position de gagner ce match, je dois faire mieux pour nous. Dans un monde normal, pas celui du Covid, pas dans une bulle, nous aurions pris la direction de la maison pour les deux prochains matches. Il va falloir prendre une rencontre après l'autre. Il va falloir apprendre de ce match. Et je vais devoir me reprendre ! C'est aussi simple que ça", a ainsi lancé Chris Paul, agacé.

Chris Paul livre ses vérités sur sa relation avec James Harden

Face à son ancienne équipe, Chris Paul a probablement envie de faire mieux. Et même pour se montrer à la hauteur de la belle saison d'OKC, le vétéran de 35 ans n'a pas l'intention de faire de la figuration sur ces Playoffs. Réaction attendue lors du Game 3.