Christian Wood, le coup dur se confirme pour les Rockets…

Les Houston Rockets avaient la crainte d'une mauvaise nouvelle avec Christian Wood. Face aux Memphis Grizzlies (115-103) vendredi, l'intérieur de la franchise texane a été victime d'une blessure à la cheville. Les images n'étaient vraiment pas rassurantes, avec notamment la sortie du parquet de l'ancien des Detroit Pistons dans une chaise roulante.

Après les premiers examens médicaux réalisés, le joueur de 25 ans souffre d'une sérieuse entorse à la cheville droite. Pour le moment, la durée de l'indisponibilité de Wood n'a pas été précisée par les Rockets. Par contre, le GM de Houston Rafael Stone a annoncé que son joueur allait être ré-évalué toutes les semaines.

.@memorialhermann Injury Update

Rockets GM Rafael Stone announced that following an MRI today, Dr. Alfred A. Mansour of Memorial Hermann has diagnosed center Christian Wood with a right ankle sprain. Wood will be re-evaluated on a weekly basis. pic.twitter.com/LMIpu4B5wG

