Christian Wood n'a plus le coronavirus. Le joueur des Detroit Pistons, révélation de la saison dans le Michigan, n'a plus aucune trace de l'affection qui l'a contraint a été placé en quarantaine, annonce Shams Charania de The Athletic.

Wood n'avait pas de symptômes particulièrement spectaculaires, mais faisait partie de la liste des membres de la NBA contaminés comme Rudy Gobert, qui a justement donné des nouvelles de sa santé cette semaine. Il est le premier joueur à être totalement rétabli du coronavirus, alors que Gobert, Donovan Mitchell, Marcus Smart, plusieurs joueurs des Lakers, mais aussi des membres des Nuggets et des Sixers, sont en convalescence.

Christian Wood, 24 ans, sera en fin de contrat au terme de la saison. Ses belles prestations avec les Pistons depuis octobre lui ont valu un intérêt apparemment assez prononcé de la part des New York Knicks.