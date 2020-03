Bientôt 10 jours de confinement à cause de ce foutu coronavirus, et c’est toujours compliqué pour les fans de NBA...

03h55 : Réveil en sursaut ! Le plus jeune qui hurle “Papa ! Papa ! Papa !” à plein volume. J’arrive en courant dans sa chambre le coeur battant et ma batte de baseball dans la main (oui, j’ai une batte de baseball sous mon, lit, et alors ? T’a jamais vu Les Guerrier de la nuit ou quoi ?) persuadé que quelqu’un s’est introduit dans l’appart. En fait, il n’y avait juste plus d’eau dans sa gourde...

04h12 : Les yeux grands ouverts…

04h28 : J’ai fermé la porte ou pas ?

04h47 : Si Scalabrine était le Red Mamba, est-ce qu’on peut dire que Blake Griffin était le Red Bamba ? Abdoulaye… la rondade… Slam Nation… Tout ça....

05h21 : Est-ce qu’il y a déjà eu un joueur dont la coupe de cheveux m’a autant donné envie de sortir mes tenailles que Trae Young ?

05h37 : Ah oui, Kyle Kuzma ! Si tu t’appelles pas Jason Kidd ou Bob Sura, je peux pas valider les cheveux jaunes.

05h43 : Kuzma, c'est le Sisqo du basket, en vrai.

05h58 : Au fait, il est devenu quoi Bob Sura ? Lui et Mookie Blaylock faisaient tellement kiffer aux Warriors !

06h09 : Quoi que, je dis peut-être ça parce qu’on ne voyait pas les matches à l’époque, aussi…

06h18 : Ça y est, je sens enfin le sommeil me gagner doucement, comme quand je regarde James Harden dribbler ou que j’écoute parler Macr...

06h20 : L’interphone sonne. Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? "C'est la livraison Picard monsieur". Putain... J'ai reçu un mail hier qui me disait que les gars passeraient "dans la matinée", donc j'avais mis un petit réveil à 8h30, pépère. Je savais pas que chez Picard ils avaient la Mamba Mentality et se pointaient deux heures avant tout le monde…

09h15 : Je change d’approche pour dégoter des idées de sujets sur le basket et vais sur le NBA Reddit. Premier post que je vois : “Est-ce que, pour détourner le salary cap, un proprio et un joueur pourraient se marier ? Genre, disons que Wes Edens, des Bucks, épouse Giannis Antetokounmpo. Il pourrait le payer au salaire minimum pour qu’il reste à Milwaukee et partager ses bénéfices avec lui en coulisses. Ou si Anthony Davis épouse Jeanie Buss pour que les Lakers puissent signer une autre star pendant que AD est payé en dehors des clous”. Les mecs sont perchés, mais j’aime leur façon de penser.

10h01 : Bon visiblement, c’est bien sur un report d’un an qu’on part pour les JO. Tokyo 2021. Mais du coup, Nicolas Batum, ça lui fera deux saisons sans jouer, ça fera pas un peu beaucoup pour être le capitaine des Bleus ? C’est Evan Fournier qui veut faire Koh Lanta mais c’est lui qui a le totem d’immunité.

14h37 : Je vous ai déjà parlé de mon frangin ? Dans la fratrie, c’est moi qui ai pris les qualités athlétiques et lui le cerveau. Alors faut reconnaître qu’il l’utilise pas toujours à des fins très utiles, mais ce con arrive souvent à me bluffer.

15h15 : Un pote m’a recommandé un petit exo pour garder la forme tout en faisant bosser ma concentration. Je crois que je m’en sors pas mal, nan ?

15h31 : Triste nouvelle, Michel Hidalgo est mort. Le Vincent Collet du foot, aka un grand technicien mais suffisamment intelligent et humble pour avoir compris qu’il était préférable de laisser les clés du camion au leader hors-norme d’une superbe génération plutôt que de vouloir tout contrôler. Rest in Peace. A jamais le premier.

16h23 : Bon, tout allait bien jusqu'à aujourd'hui ou je me suis mangé le rookie wall du confiné de plein fouet. Je roulais tranquillement quand soudain “Bam!” La violence du choc était telle que je n’ai même pas eu le temps de comprendre ce qui m’arrivait, j’ai juste senti l’ouverture des airbags. En moins de deux, je me suis retrouvé à hurler sur mes enfants alors que ce n’était que la 38ème fois que je leur demandais de ranger leurs chaussures. Le pire, c’est qu’ils ne sont même pas particulièrement relous, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder un vase que tu ne savais même pas que tu avais entre les mains. Ca a escaladé plus vite que quand Kevin Garnett avait fini par trouver la limite d’Anthony Peeler.

Entre le taf à distance, l’école pour les enfants et la gestion du quotidien en espace réduit, c’est dingue comme on taffe pour des feignants quand même. Ça va être tendu quand il va falloir aller cueillir des asperges en plus.

17h02 : Heureusement qu’il y a des Miyazaki sur Netflix pour se faire “pardonner”...

18h37 : J’affiche un sourire de circonstance style bon père de famille qui gère, mais dans ma tête c’est toujours Stanley Kubrick aux commandes. Ça ressemble à peu près à ça :

19h02 : Je vais essayer d’aller faire un peu de corde à sauter en bas de mon bâtiment pour me passer les nerfs. Par contre, si un voisin vient me saouler je remplace par 15 minutes de travail au corps façon Zach Randolph.

19h06 : Putain, c’est à la fois crevant ET relou cette connerie de corde à sauter ! J’aurais jamais dû me foutre autant de la gueule de Véronique et Davina. Foutu karma...

21h04 : Ce soir, c’est Game Night ! Pas de la NBA, ni du sexe, juste une bonne bataille en réseau avec mes cousins sur Age Of Empire II (les vrais savent) (enfin les vieux surtout). J’ai eu le feu vert de madame, après moultes négociations et la promesse de donner les cours de maths aux gamins pendant une semaine. C’est cher payé mais ça vaut le coup. Allez, hop, hop, hop, je me mets en place devant l’ordi. Je vais prendre les Tatars et rusher la cavalerie pour mener des assauts épiques.

21h32 : C’est bon, tout le monde a enfin installé le jeu, cette fois c’est parti ! J’ai pas perdu les réflexes, on met tous les villageois à la nourriture et au bois pour vite faire des soldats.

21h35 : Plus de connexion. PLUS DE CONNEXION. Mais merde à la fin ! Liliane t’es obligée de regarder Netflix, tu peux pas te mettre un DVD ou une VHS ??? Ouais, ben tu prends toute la bande passante là.

21h36 : C’est foutu. Impossible de se reconnecter au serveur. Quelle soirée éclatée. Heureusement, que mes gars sûrs de Picard ont glissé un fondant au chocolat en bonus pour récompenser ma fidélité et me consoler. Je le garde pour moi. Mamba mentality.

