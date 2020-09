Les résultats de la nuit en NBA, celle d'OG Anunoby

Toronto Raptors - Boston Celtics : 104-103 (1-2)

Los Angeles Clippers - Denver Nuggets : 120-97 (1-0)

- Les Raptors se rapprochaient du précipice, inévitablement. Menés à 2 à 0 et 103-101 à 0.5 seconde de la fin du game 3 contre les Celtics, les Canadiens ont miraculeusement survécu. Si Toronto passe ce tour, il faudra ériger une statue à la gloire d'OG Anunoby. Sur une ultime remise en jeu après ce que l'on croyait être le panier de la gagne de Daniel Theis, Anunoby a déclenché un shoot à 3 points téléguidé et offert la victoire aux champions en titre.

ANUNOBY FOR THE WIN WITH .5 SECONDS LEFT 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/M6IdnSv5yd — SportsCenter (@SportsCenter) September 4, 2020

Les Celtics ont évidemment leur part de responsabilité dans la survie des Raptors. Avec aussi peu de temps à jouer et malgré la présence de Tacko Fall pour gêner Kyle Lowry sur sa remise en jeu, le meneur de Toronto a réussi à trouver Anunoby complètement de l'autre côté du terrain. Surtout, le jeune ailier a eu étonnamment le temps de déclencher son tir sans être complètement bouché. Jaylen Brown a bien tenté de réduire son angle, mais il était trop tard. Jayson Tatum a laissé OG Anunoby traverser le terrain dans une relative tranquillité et n'a pas fermé sur lui, pensant sans doute que le match était plié.

OG's three is on Tatum. OG just moved from one corner to the other and Tatum never picked up on it. pic.twitter.com/w9LeIZmM75 — William Lou (@william_lou) September 4, 2020

- Lowry a expliqué après le match que l'action qui a mené au game winner d'OG Anunoby était une improvisation totale de sa part et pas du tout ce que Nick Nurse lui avait demandé de faire. Peut-être qu'avec Chris Paul à la remise en jeu mercredi contre Houston, plutôt que Shai Gigeous-Alexander, OKC aurait eu de meilleures chances de déclencher un tir comme celui-là.

- On a bien aimé le calme avec lequel OG Anunoby a accueilli le panier le plus important de sa carrière : dans le plus grand des calmes. "Quand je tire, je m'attends à ce que ça rentre. Je ne prends pas un shoot pour le manquer. Donc je n'ai pas été surpris de le voir rentrer".

- Jamais une équipe n'a remonté un 3-0 en NBA et les Raptors n'ont logiquement pas voulu tenter à tout prix de devenir les premiers.

- Vous verrez un peu plus bas que Clippers-Nuggets a brisé la série, mais ce Raptors-Celtics était le 5e match de playoffs consécutifs à se jouer dans les ultimes secondes. Après le game 2 entre les deux équipes, où Fred VanVleet a manqué un tir à 3 points au buzzer, le game 7 entre Denver et Utah, les lancers au buzzer de Jimmy Butler contre Milwaukee, et enfin le game 7 Houston-OKC, on a encore eu droit à un suspense dingue. Difficile de savoir si c'est lié à l'absence d'avantage du terrain où s'il s'agit simplement d'une année où le niveau est incroyablement homogène.

- Après cinq matches serrés, donc, les Clippers sont venus calmer tous les amateurs de thrillers. Los Angeles a remporté le game 1 face à Denver, sans doute encore dans le jus émotionnel et physique du game 7 face à Utah 48 heures plus tôt. Les Californiens ont placé leur effort dans le 2e quart-temps et ne se sont plus jamais retournés.

Pat Beverley et Gary Harris, hyper précieux face au Jazz, étaient tous les deux de retour dans le cinq de départ de leurs équipes respectives. Ils n'ont pas eu une influence déterminante sur le résultat. C'est encore et toujours Kawhi Leonard qui a mené la danse, avec un 15e match consécutif à 20 points ou plus (29 points à 12/16 en 32 minutes), avec une efficacité chirurgicale.

Light work for Kawhi 😤 He put up 29 PTS in the Clippers' Game 1 win. pic.twitter.com/dSCispZhEj — NBA on TNT (@NBAonTNT) September 4, 2020

- La différence d'efficacité entre les deux équipes a clairement fait pencher la balance en faveur des Clippers : 42.2% contre 57%.

- Jamal Murray doit recharger un peu les accus. Après ses exploits du 1er tour et ses deux matches à 50 points, le Canadien a passé une nuit compliqué avec 12 points à 5/15. Face à une opposition et une défense plus relevées, c'est là que l'on verra s'il est capable de passer encore un cap.