D’Angelo Russell envoyé à Minnesota dans un deal à quatre équipes ?

Déjà courtisé l'été dernier par Minnesota, D'Angelo Russell va-t-il finalement rejoindre les Wolves quelques mois plus tard ? Signé par les Warriors qui ne voulaient pas perdre Kevin Durant sans contrepartie (KD a rejoint Brooklyn dans un sign-and-trade), D-Lo a toujours été, dès son arrivée, impliqué dans des rumeurs l'envoyant ailleurs. Et évidemment, à l'approche de la trade deadline, les bruits de couloir s'intensifient. Selon ESPN et Adrian Wojnarowski, les Timberwolves ont entamé les discussions avec les finalistes en titre... mais aussi avec les Hawks et les Rockets ! Avec le nom de D'Angelo Russell comme principal protagoniste de cette information. Le but pour Minny est d'amasser le plus d'assets possible pour satisfaire les Californiens.

L'idée est évidemment de l'associer avec son grand pote, Karl-Anthony Towns. Les Rockets, eux, recevraient celui qu'il cible depuis des semaines, Robert Covington. Pour Clint Capela, l'opération l'enverrait à Atlanta pendant que Minnesota obtiendrait deux premiers tours et un contrat expirant. Reste désormais à connaître les éléments exacts réclamés par Golden State pour lâcher D'Angelo Russell d'ici jeudi soir aux alentours des 21h.

Les stats de D'Angelo Russell