Damian Lillard est le meilleur joueur de l’Histoire des Blazers

C’est toujours délicat de parler de « plus grand joueur de tous les temps » ou de « meilleur de l’Histoire ». Les débats sont toujours subjectifs. Biaisés par le ressenti personnel ou l’émotion de l’instant présent. Mais c’est après avoir pris un peu de recul que l’évidence nous saute aux yeux : Damian Lillard est le plus grand des Portland Trail Blazers. Pourtant, c’est une franchise qui a tout de même du vécu en NBA. Installée dans l’Oregon en 1970, sacrée seulement sept ans plus tard en 1977. Son unique titre. 49 saisons – sans compter celle en cours – pour 35 qualifications en playoffs. C’est une organisation phare de la Conférence Ouest. Régulièrement bien placée.

Lillard est arrivé dans la ligue en 2012. Voilà donc déjà huit ans qu’il roule sa bosse, toujours sous la même tunique. Les Blazers l’ont récupéré avec le sixième choix de la draft cette année-là. Un pick qu’ils ont obtenu de la part des Nets, en envoyant Gerald Wallace dans le New Jersey, à une époque où les dirigeants échangeaient les tours de draft sans protection (et sans réfléchir). C’était un pari. Le meneur sortait d’un cursus universitaire complet au sein d’une petite faculté, celle de Webber State. Pas vraiment le profil d’un prospect à fort potentiel. Un an plus tard, il était élu ROY. Jusqu’à devenir le visage de la franchise. L’icône de Portland.

C’est un club chargé d’histoires avec donc d’autres candidats. D’autres figures. Nous en avons retenu quelques-unes. Et sans rien enlever à leur carrière, à leur parcours, le destin de Dame est pour nous le plus brillant. Même si sa carrière n’est pas encore terminée.

Bill Walton, celui qui a mené les Blazers au titre

Difficile pour les plus jeunes de s’identifier à Bill Walton. Le pivot a été l’une des toutes premières icônes de Portland, si ce n’est la première. Il a métamorphosé la franchise à son arrivée en 1974, avec le statut de premier choix de la draft et de superstar universitaire. Trois ans plus tard, le géant menait l’équipe au titre pour sa toute première participation aux playoffs. Tout en étant élu MVP des finales. Beaucoup de premières donc. Mais Walton n’a passé que quatre saisons dans l’Oregon avant de se blesser. Des pépins physiques à répétition qui ont justement fait dérailler sa carrière. La bague parle pour lui. Mais son impact n’est peut-être pas aussi grand que celui de Damian Lillard.

Rasheed Wallace, l’icône des ‘Jail Blazers’

Les Trail Blazers ont eu quelques équipes très compétitives à la fin des années 90 (et même avant) et au début des années 2000. Compétitives mais sulfureuses, à l’image de leur leader Rasheed Wallace. L’intérieur All-Star était une tête brûlée, souvent à fleur de peau, extrêmement talentueux mais très nerveux. Il battait des records de fautes techniques récoltées saison après saison. Il n’a jamais réussi à mener la franchise au bout – avec une défaite cruelle 3-4 en finales de Conférence contre les Lakers en 2000 de Shaq et Kobe – mais il a marqué les fans. Avant de finalement être transféré et de gagner le titre avec les Pistons en 2004.

Clyde Drexler, l’ex G.O.A.T de Portland

Quelle carrière aurait eu Clyde Drexler sans Michael Jordan ? Il a pu aller chercher une bague avec les Rockets en 1995. Mais avant ça, il s’est cassé les dents sur MJ, notamment lors des finales 92 (mais aussi contre les Pistons en 1990). Drexler était un attaquant aérien, racé. Un scoreur. Le joueur le plus culte des Blazers avant l’arrivée de Damian Lillard. Il n’a pas décroché de titres dans l’Oregon mais il a su faire de la franchise une équipe populaire et redoutable à l’Ouest. Il reste le meilleur marqueur de l’Histoire de l’organisation, mais aussi celui qui a joué le plus de match.

Brandon Roy, celui qui aurait dû être le messie

Il n’y a pas un joueur qui symbolise mieux les Blazers et leur malédiction que Brandon Roy. Le sixième choix de la draft 2006 était un joueur fantastique. ROY en 2007 et bien parti pour faire une très grande carrière en NBA. Puis ses genoux ont lâché. Blessure après blessure, la superstar en herbe a fini perdre pieds. Sans finalement jamais mener Portland au-delà du premier tour des playoffs. Mais il est resté gravé dans les mémoires de tous les supporteurs de la franchise.

Damian Lillard, le boss

En huit ans, nous avons le sentiment que Damian Lillard a plus marqué l’Histoire des Blazers que n’importe lequel de ces joueurs là. Même plus que Clyde Drexler. Sauf cataclysme, il terminera meilleur marqueur de l’Histoire de la franchise (il est deuxième à 4000 points de Drexler). Il a de toute façon fait savoir qu’il voulait terminer sa carrière dans l’Oregon. Roy, Wallace et Drexler ont tous terminé trois fois en tête aux ‘Win Shares’. Lillard est bien parti pour le faire huit fois de suite. Il détient le record de points inscrits sur un match par un joueur de Portland avec ses 61 pions passés le soir du Martin Luther King Day.

Bill Walton : 4 saisons, 209 matches, 17,1 points, 13,5 rebonds et 4,4 passes de moyenne

Rasheed Wallace : 8 saisons, 544 matches, 16,8 points, 7 rebonds

Clyde Drexler : 12 saisons, 1086 matches, 20,4 points, 6,2 rebonds, 5,7 passes

Brandon Roy : 5 saisons, 321 matches, 19 points, 4,3 rebonds, 4,7 passes

Damian Lillard : 8 saisons (en cours), 594 matches, 23,9 points, 4,2 rebonds, 6,4 passes

Sans compter les moments légendaires comme ses deux buzzer-beater, game winner pour conclure des séries de playoffs. N’ayons pas peur de le dire, Portland, c’est Damian Lillard.