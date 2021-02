Damian Lillard snobé pour le All-Star Game ? Sa réponse aux débats

Lors de l'annonce des titulaires du All-Star Game, un joueur oublié a beaucoup fait parler : Damian Lillard. Beaucoup d'observateurs ont considéré que le meneur des Portland Trail Blazers était le grand oublié de cette édition 2021.

Dans la Conférence Ouest, Stephen Curry et Luka Doncic ont été choisis pour former le backcourt. Mais de son côté, Lillard n'a pas donné trop d'importance à cette actualité. Face aux débats, il a tout de même répondu aux médias.

"Quand j'étais plus jeune, c'était effectivement plus important pour moi. Bien évidemment, il s'agit d'une belle réussite et j'aurais aimé avoir cette récompense car je ne l'ai encore jamais eue. Mais honnêtement, je n'étais pas surpris. Et je n'ai ressenti aucune colère.

Je me suis senti dans cette situation durant toute ma carrière. J'ai toujours dû batailler pour tout. Maintenant, j'ai 30 ans et je ne veux pas démarrer le All-Star Game, ça ne me déstabilise pas. Car j'ai toujours connu ça", a relativisé Damian Lillard.