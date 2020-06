DeMarcus Cousins finalement OK pour rejoindre une team de la « bulle » ?

UPDATE : Visiblement, DeMarcus Cousins n'a pas complètement renoncé à disputer la fin de saison NBA. Si Shams Charania de The Athletic évoquait mercredi le fait que l'intérieur All-Star avait décidé de se concentrer sur sa rééducation en vue de la saison prochaine, son agent a nuancé.

Interrogé par le Los Angeles Times, Jeff Schwartz a ainsi précisé que son client se laissait toujours la possibilité d'accepter un deal pour la bulle d'Orlando si la situation lui convenait. On peut supposer qu'il faudrait donc à DeMarcus Cousins une équipe qui n'a pas besoin de lui sur un gros temps de jeu, et lui laisserait le temps de revenir petit à petit en forme.

Le plus probable reste quand même que le pivot de 29 ans, blessé au genou avant même d'avoir pu porter le maillot des Los Angeles Lakers, patiente jusqu'à un retour à la normale ou presque en décembre prochain.

--

23/06 à 18h55 : Les équipes qui espéraient se renforcer pour la fin de la saison en signant DeMarcus Cousins vont devoir trouver une autre solution.

Sans surprise, plusieurs équipes s’intéressaient au cas DMC dans l’optique d’améliorer leur roster pour terminer la saison dans la bulle à Orlando. Adrian Wojnarowski le rappelait il y a quelques heures dans l’émission Get Up, tout en soulignant la délicatesse de la situation.

DeMarcus Cousins a en effet manqué toute la saison pour une déchirure du ligament croisé antérieur en août dernier alors qu’il s’entraînait. Il a été libéré par les Los Angeles Lakers en février pour que la franchise californienne puisse recruter pendant son indisponibilité.

Et finalement, alors qu’un retour, rendu envisageable avec la suspension de la saison, était évoqué, Shams Charania vient de révéler que le talentueux pivot ne reprendrait pas cette saison :

« Sources : plusieurs équipes ont exprimé un intérêt pour DeMarcus Cousins mais on leur a fait savoir que le quadruple All-Star ne jouerait pas la fin de saison et continuerait sa rééducation pour un retour total en 2020-21 », a twitté l’insider de The Athletic.

Sources: Multiple teams have expressed interest in DeMarcus Cousins but have been told the four-time All-Star will sit out the resumed season and continue rehab for full return in 2020-21.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2020