Devin Booker, de la déception mais surtout une énorme fierté

Les Phoenix Suns vont donc quitter cette bulle à Disney avec un bilan parfait de 8 victoires et 0 défaite. Seule équipe invaincue depuis la reprise de la saison, la franchise de l'Arizona n'a pas réussi à rattraper son retard dans la course aux Playoffs. Pour autant, elle a fait vivre de belles émotions aux fans de la NBA. Et surtout, elle va pouvoir construire sur cette belle expérience. On pense notamment à Devin Booker. L'arrière a enchaîné les belles performances sur le plan individuel. Mais il a été en plus un excellent leader dans une formation qui gagne. Dans son discours, le jeune talent a affiché sa fierté.

"Je suis vraiment de notre groupe de mecs. Nous aurions pu avoir une autre approche par rapport à cette bulle, par contre à cette opportunité. Mais nous avons été à la hauteur. Nous avons été concentré tout au long de cette bulle. Malgré les hauts et les bas, nous avons pu compter les uns sur les autres. Je crois que nous avons eu une série impressionnante. Dans tellement de domaines, pas seulement au niveau du basket. L'équipe a créé un vrai lien. Il s'agit d'une superbe expérience pour nous", a assuré Devin Booker pour le AZ Central.

Devin Booker fait la pluie et le beau temps aux Suns

Même si les Suns ont échoué pour cet exercice, ils ont pris rendez-vous avec le futur. Et on a vraiment hâte de voir l'évolution de ce groupe. Et aussi de son leader Devin Booker, promis à un bel avenir.