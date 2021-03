Les Phoenix Suns ont dominé les Los Angeles Lakers (114-104) la nuit dernière. Une victoire qui a aidé à faire passer la pilule du côté de la franchise de l'Arizona. Car ce match a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux en raison d'un fait de jeu. L'expulsion de Devin Booker.

Lors du troisième quart-temps, l'arrière des Suns a été éjecté pour deux fautes techniques... en l'espace de 7 secondes ! A l'image de JJ Redick il y a quelques jours, le jeune talent de 24 ans a été victime de la grande sévérité des arbitres.

Absolument pas protégé par son statut d'All-Star, Booker a visiblement tenu des propos déplacés envers les arbitres.

Une explication qui n'a pas vraiment convaincu... Tout d'abord sur le parquet, les joueurs, dont LeBron James, ont été surpris par cette décision extrêmement rapide. Mais aussi sur les réseaux avec de nombreuses critiques sur les arbitres, très tatillons cette saison surtout lors des matches diffusés à la télévision nationale.

Heureusement pour Devin Booker, il a pu se consoler avec ce succès de prestige à Los Angeles.

