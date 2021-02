JJ Redick s’est fait expulser de façon complètement lunaire

Cette saison, on avait déjà vu Draymond Green prendre une deuxième faute technique et être expulsé pour avoir simplement parlé à son coéquipier James Wiseman. Les arbitres pensaient que la grande gueule des Golden State Warriors s'en prenait à un adversaire... Dimanche, JJ Redick a réussi à être au centre d'une expulsion au moins aussi loufoque.

Le vétéran des New Orleans Pelicans a d'abord pris une faute technique pour avoir protesté contre un coup de sifflet contrariant. Puis, quelques secondes plus tard, il a eu la mauvaise idée de vouloir redonner le ballon à l'un des arbitres de manière un peu précipitée et appuyée. On ne peut pas dire non plus que JJ Redick a balancé le ballon de manière menaçante, mais les officiels l'ont pris comme ça...

JJ Redick was ejected from the game after this exchange with a ref. pic.twitter.com/4AU7qZJsXH — SportsCenter (@SportsCenter) February 21, 2021

On aurait pu penser que dans leur rapport d'après match les arbitres reconnaîtraient avoir fait un peu de zèle. Raté.

"La première faute technique a été attribuée à JJ Redick pour des injures envers un officiel. La deuxième est survenue parce qu'il a envoyé le ballon avec force en direction d'un arbitre", indique le rapport.

Au final, les Pelicans se sont peut-être servi de ce sentiment d'injustice pour renverser la rencontre après avoir été menés de 24 points. JJ Redick, lui, va sans doute s'appliquer à redonner le ballon aux arbitres avec une mollesse exemplaire à partir d'aujourd'hui...