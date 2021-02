Devin Booker, des années de galère pour enfin jouer les premiers rôles !

Devin Booker a toujours eu un talent évident. Et pourtant, ses premières années en NBA ont été accompagnées par de gros doutes. Malgré ses qualités, l'arrière pouvait-il jouer un rôle majeur dans une équipe avec des ambitions ?

Car pour ses débuts dans la Ligue, Booker, malgré des grosses statistiques individuelles, a surtout enchaîné les défaites. Pour sa défense, l'effectif de Phoenix manquait sérieusement de qualité. Et le projet autour de lui était plus que bancal...

Mais même avec des circonstances atténuantes, le #13 pick de la Draft NBA 2015 n'échappait pas aux critiques et aux doutes. Déjà l'an dernier, ses détracteurs étaient de plus en plus discrets. Et ils semblent désormais en voie d'extinction.

Devin Booker se régale !

Car depuis la bulle à Disney, Phoenix progresse très clairement. Surfant sur la dynamique positive de la fin de la saison 2019-2020 (8-0 à Disney), la franchise de l'Arizona a réalisé un recrutement XXL cette intersaison pour jouer les premiers rôles.

Il faut avouer que le début de cet exercice a été mitigé. Malgré un potentiel évident, cette équipe avait encore du mal à évoluer avec de la constance. Mais ces dernières semaines, la machine se met clairement en route.

Sur une série de 5 victoires de suite, Phoenix vient de marquer les esprits avec un succès contre les Philadelphia Sixers (120-111). En réalité, l'excellente forme des Suns peut même se voir sur une période plus longue : 8 victoires sur les 9 derniers matches.

Et sans surprise, Booker a également connu une vraie montée en puissance. Sur les 5 dernières victoires des Suns (dont Celtics, Bucks et Sixers), le joueur de 24 ans tourne à : 28,6 points à 53,5% aux tirs (dont 44,8% à trois points), 5,6 passes décisives de moyenne. Autant dire qu'il savoure après ses années de galère !

"J'ai longtemps attendu ça ! Jouer dans une équipe compétitive tous les soirs. Pendant 5 ans, j'ai gardé la tête basse, je restais concentré sur le projet à long terme et je jouais de la bonne façon pour vivre de tels moments. Donc je n'ai pas envie de revenir en arrière. C'est tellement bon comme situation. Nous avons une vraie profondeur. J'ai l'impression que nous avons 15 gars prêts à combattre. Tout le monde peut jouer", a apprécié Devin Booker devant les médias.

Un vrai bonheur pour Devin Booker, qui peut enfin jouer les premiers rôles.

Devin Booker met un petit tacle à Giannis après son game winner raté… et le complimente en même temps

Un leader en puissance

Et surtout, dans ce contexte enfin positif, le natif du Michigan s'épanouit. Déjà l'an dernier, il s'affirmait comme un leader intéressant. Désormais épaulé dans son leadership par Chris Paul, il gagne logiquement en confiance et en sérénité.

Par exemple, son début de saison, sur le plan statistique en tout cas, n'a pas été incroyable. Il était même en régression par rapport aux années précédentes. Mais Booker n'a absolument pas surjoué. Et il aurait pu en avoir envie car les Suns n'avaient pas encore trouvé la bonne formule.

Mais le jeune homme a toujours insisté sur les progrès collectifs à effectuer. Et il a refusé d'opter pour la solution "perso". Maintenant que son équipe gagne en régularité, il profite de cette opportunité pour également monter en puissance.

"Plus que tout, Devin va toujours choisir les victoires par rapport à ses statistiques. Toujours. Et c'est vraiment ce que j'aime chez lui. Lui et moi, notre relation et notre communication sont en train de grandir. Il est juste au tout début", a assuré son coach Monty Williams.

Dans son sillage, les Phoenix Suns affichent un bilan de 16 victoires pour 9 défaites. Sur une bonne lancée, ils peuvent clairement prétendre à disputer les Playoffs. Et honnêtement, on a vraiment envie de voir les progrès de Devin Booker à l'épreuve des Playoffs...

