Devin Booker veut-il vraiment quitter les Phoenix Suns ?

Il fallait s'y attendre. Devin Booker rayonne de mille feux. Il est même devenu All-Star. Mais Devin Booker n'a encore jamais goûté aux playoffs. Il en a été tout proche dans la bulle avec ce bilan parfait de 8 victoires en 8 matches. Reste que la conclusion est la même, un comme DeMarcus Cousins à son époque Sacramento. Depuis quelques jours, une rumeur s'intensifie dans l'Arizona.

Elle indique que, malgré les apparences d'un homme heureux à Phoenix, l'arrière voudrait tourner les talons à sa franchise. On le répète, dans les faits, il n'y a rien d'étonnant. Sauf que selon les informations d'Arizona Sports, tout cela est faux. HoopShype a d'ailleurs confirmé tout ça par la suite.

Devin Booker, la prochaine star à demander son transfert ?

Selon le média US, de nombreux dirigeants pensent que Booker est intransférable pour le moment. La raison ? son contrat juteux dans une période délicate qui se terminera en 2024. Et puis parce que l'artiste est encore très jeune. Il vient d'avoir 24 ans. Pour trouver un package intéressant avec un tel talent encore si jeune et sous contrat pour 4 ans, on souhaite bien du courage aux GM.

Néanmoins, à la fin de cette saison, la donne pourrait changer si Phoenix n'accroche toujours pas les playoffs. Une star peut difficilement être contrainte à rester. Oui, il y a eu le cas Anthony Davis mais c'est justement le contre-exemple. Son trade avorté a pourri la saison des Pelicans et des Lakers. Et les deux dirigeants qui négociaient à l'époque ont été soit démissionnaire, soit licencié. Il n'est jamais bon de retenir quelqu'un en otage.

Son tir assassin dans la bulle contre les Clippers