Draymond Green milite déjà pour son chouchou de la Draft 2020

Avec le pire bilan de la NBA, les Golden State Warriors vont disposer d'un choix bien placé lors de la prochaine Draft. Avec l'effectif actuel des Dubs, le choix logique des dirigeants devrait se porter sur un intérieur. Plutôt un pivot dans l'idéal. Et justement, à ce poste, Draymond Green dispose d'un véritable chouchou dans cette cuvée 2020 : James Wiseman. Malgré ses problèmes cette saison à Memphis, le jeune talent reste considéré comme l'un des meilleurs de sa génération. Ainsi, il reste attendu au moins dans le Top 3 de cette Draft. Et Green s'imagine déjà jouer avec lui chez les Dubs.

"J'ai vu des clips de ses entraînements et ses actions en match. Il a l'air plutôt mobile, plutôt athlétique. Donc avec notre vitesse et notre tempo, la façon donc nous jouons, je pense qu'il serait un ajout intéressant. Mais je ne connais pas les plans de la franchise pour notre choix.

Puis on ne sait jamais ce qu'un joueur peut donner. J'en suis la preuve vivante. On ne peut jamais savoir comment la Draft va se passer et comment les cartes vont se distribuer", a commenté Draymond Green pour Yahoo Sports.

Pour l'instant, il n'y a aucune certitude par rapport au plan des Warriors. Vont-ils conserver ce choix bien placé pour attirer un jeune talent ? Vont-ils l'échanger pour récupérer un atout immédiatement productif ? En tout cas, sur le papier, si Golden State peut sélectionneur James Wiseman, il s'agit d'un choix très intéressant.