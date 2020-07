A l'Ouest, une bataille entre les Lakers et les Clippers se dessine pour atteindre les Finales. Draymond Green, habitué du rendez-vous, a fait son choix.

Pour la première fois depuis le début de sa carrière en NBA, Draymond Green ne jouera pas les playoffs. Constamment qualifié avec les Golden State Warriors depuis 2013, l'intérieur californien sera devant sa télé lorsque d'autres équipes de l'Ouest batailleront pour succéder aux Dubs en Finales NBA. Invité de l'émission Jalen and Jacoby sur ESPN, Green y est allé de son pronostic pour désigner le successeur de Golden State.

Sans surprise, le All-Star a cité les deux équipes de Los Angeles. Mais laquelle a ses faveurs ?

"Avant le début de la saison et tout au long de celle-ci, les Clippers étaient favoris. Quand tu regardes leur équipe, ils cochent toutes les cases. En tant que défenseur, tu vois Kawhi Leonard, Paul George, Patrick Beverley... Au niveau de la taille, ils ont tout aussi et peuvent s'adapter à n'importe quelle équipe.

Ils ont du shoot, mais aussi Montrezl Harrell dans la peinture... Bref, tout ce qu'il faut pour gagner un titre".

Piqué, Draymond Green veut faire taire les critiques

Sauf que malgré ce concert de louanges, ce n'est pas sur les Clippers que Draymond Green a décidé de parier.

"Avec cette histoire de bulle, les Lakers doivent être considérés comme favoris. Ils ont LeBron James. Il peut s'adapter à tout.

LeBron est probablement le joueur le plus discipliné de l'histoire de la NBA. C'est quelque chose qui va compter là-bas. Avoir LeBron dans cette bulle leur donne un petit avantage".

Depuis quelques semaines, Draymond Green tresse des louanges à celui avec lequel il a livré plus d'une bataille acharnée par le passé. Il y a quelques jours, il avait même désigné LeBron comme le meilleur joueur de tous les temps. Au moment des Finales 2016 et de sa suspension pour avoir punché l'entrejambe du King, on aurait pas imaginé Draymond dire ça...